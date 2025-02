Casper Ruud med dobbeltseier i Mexico – videre i showturnering

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Ruud var dominant fra start til slutt og vant begge kampene sine 3-0 i sett.

Først ut var franske Richard Gasquet, som ble slått 17-11 i første sett. Andre sett var jevnt, men Ruuds 13 poeng var nok til å ta settet mot Gasquets 12 poeng.

Ruud sikret siste sett og seieren med sifrene 17-14.

I Ultimate Tennis Showdown (UTS) spilles det fire omganger på åtte minutter hver. Den første til å vinne tre omganger går seirende ut av duellen.

Kampen mot italienske Fabio Fognini var langt mindre jevn. Etter å ha vunnet første sett 19-13, vant Ruud både andre og tredje sett 21-9.

Ruud topper dermed gruppa med tre strake seiere etter å ha slått Adrian Mannarino natt til lørdag. Han er med det videre til semifinalen i turneringen, der han møter enten Flavio Cobolli eller David Goffin.

Turneringen i Mexico består av et gruppespill med to puljer, der de to beste i hver gruppe går videre til semifinalene, som spilles natt til mandag. Også finalen spilles natt til mandag.

Les også: Ruud dominant i Mexico – knuste Mannarino i showkamp