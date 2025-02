Bjørseth fikk VM-drømmen knust etter stygt fall – Norge trekker seg fra renn

Bjørseth falt i finaleomgangen i Ljubno lørdag. Den norske jenta klarte ikke ta seg ut av bakken for egen hjelp. Etter å ha fått medisinsk tilsyn i mange minutter ble Bjørseth båret ut.

Deretter ble hun fraktet til sykehus i Ljubljana for videre oppfølging.

– Thea har pådratt seg skader i albue og kne etter fallet i Ljubno. Det er ingen tvil om at det er en langtidsskade. Nødvendig utredning og behandling i tidlig fase etter skade er utført, og hun er nå godt ivaretatt på sykehus i Ljubljana, sier landslagslege Guri Ekås.

Står over renn

Skiforbundet opplyser at Bjørseth vil bli undersøkt og utredet nærmere etter hjemkomst til Norge.

– Vi kan da basert på en totalvurdering, planlegge endelig behandling av skadene som innebærer operasjon og opptrening i etterkant. Sesongen er derfor nå over for Thea, sier Ekås.

Da kvalifiseringen til søndagens renn i Ljubno startet søndag morgen var det ingen norske hoppere i bakken. Verken Anna Odine Strøm eller Heidi Dyhre Traaserud valgte å sette utfor.

– Vi tar ingen sjanser foran VM på hjemmebane. Theas fall i går har satt en støkk i lagvenninnene og oss rundt laget. Nå skal vi ta vare på hverandre, sier landslagstrener Christian Meyer.

Kjempeform

I etterkant av lørdagens fall opplyste forbundet raskt at Bjørseth hadde smerter i kne og albue, og at hun skulle undersøkes grundigere i Ljubljana.

Der ble det altså påvist skader som gjør at hun er ute i lang tid og at sesongen er over for hennes del.

Bjørseth satte bakkerekord i første omgang i Ljubno med et fenomenalt svev på meter 97 meter. I hopp nummer to landet hun på 94,5, før skien skar ut i landingen.

Bjørseth ledet rennet foran finaleomgangen. Til slutt endte hun som nummer tre, men det var underordnet etter det stygge fallet.

Lengbygda-hopperen har vært i kjempeform den siste tiden.

