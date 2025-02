Slind beroliger etter magetrøbbel: – Mest sannsynlig fått i meg gluten

Det var Norges Skiforbund som opplyste om Oppdal-veteranens sykdomsforfall lørdag morgen.

– Hun fikk problemer med magen i natt, og Astrid velger å ikke ta noen sjanser med tanke på VM, sa landslagslege Ove Feragen i en uttalelse.

Det skal gjøres fortløpende vurderinger om Slind er aktuell for søndagens distanserenn i Falun. Da skal det gås 20 kilometer i fri teknikk.

Trolig cøliaki-reaksjon

Til Adresseavisen beroliger Slind de som måtte bli bekymret med tanke på VM-formen.

– Veldig kjedelig! Jeg dro ned fra høyden for å gå renn og holde med i kampen om rød trøye, så det er en rimelig stor nedtur å sitte på rommet her nå. Mest sannsynlig er det snakk om at jeg har fått i meg gluten, og da er det håp om å gå skirenn i morgen, sier Oppdal-jenta.

Slind har tidligere vært åpen om at hun har cøliaki, en sykdom som gjør deg overfølsom for gluten. Inntak av glutenholdig mat vil påvirke tarmsystemet.

Slind har vært i kjempeform denne sesongen og er et klart norsk medaljehåp under VM i Granåsen om få uker.

Johaug bråsnudde

Heller ikke Therese Johaug stiller til start i Falun denne helgen. Hun bråbestemte seg fredag for å bli hjemme.

– Jeg er ikke syk! Planer er til for å endres underveis. I utgangspunktet var planen før jul at jeg ikke skulle gå Tour de Ski, men jeg valgte likevel å prioritere touren. Nå gjør jeg en ny endring. Jeg velger å stå over Falun for å forberede meg best mulig til VM, sa langrennsstjernen i en uttalelse.

Johaug skulle også gått 10 kilometer klassisk og 20-kilometeren i fri teknikk i Falun. Dermed er det et svekket norsk lag som går til start på Lugnet skistadion.

VM i Trondheim innledes med sprint neste torsdag. Der skal verken Johaug eller Slind delta.

