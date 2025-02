Skeid endte tapsrekken – spilte uavgjort borte mot Raufoss

Skeid har tapt alle sine fire første treningskamper for året, men har de to siste kampene også møtt sterk motstand i Lillestrøm og Vålerenga. Lørdag tok laget, som torsdag fikk nyheten om at de får kjøpe tomta på Nordre Åsen, turen til Raufosshallen for å møte Raufoss i årets femte treningskamp.

De ti første minuttene skjedde det fint lite, før James Ampofo fikk en gigantisk mulighet på et dårlig utspark fra Marcus Andersen. Den endte rett i beina på Raufoss-spissen på sju-åtte meter, men en god takling forstyrret Ampofo såpass at han ikke klarte å sette ballen i det åpne buret.

Skeid slo tilbake og skaffet seg straffe før kvarteret var spilt, da Skeid slo en lang ball i bakrom. Den rakk hurtigtoget Sully Bojang like før Kongsvingers keeper, og ble lagt i bakken like innenfor 16-meteren. Etter kollisjonen ble Kongsvingers keeper liggende et par minutter, før han ble byttet ut. Reservekeeperens første dyst ble å møte straffesparket til Jesper Fiksdal, som sendte keeper feil vei og scoret sikkert.

Les flere saker om Skeid her

Utligning ut av det blå

Skeid fortsatte etter målet å ha det meste av ballen, og kontrollerte kampen på den måten, mot et reservepreget Raufoss-lag som hadde lite å komme med den første halvtimen. Raufoss fikk en mulighet etter frispark ti minutter før slutt, da Ampofo igjen fikk ballen i Skeid-boksen, men skjøt utenfor.

På det tredje skulle det skje for Ampofo, som fikk drømmetreff da Raufoss fikk chippet ballen inn til spissen, som i duell med en Skeid-spiller klarte å lure ballen ned i hjørnet. Dermed gikk lagene til pause på stillingen 1-1, som må sies å være ganske ufortjent med tanke på Skeids kontroll før hvilen.

Raufoss fikk den første store sjansen etter hvilen, før Martin Hoel Andersen tvang frem en god redning fra vertenes keeper en seks-sju minutter ut i omgangen etter godt forarbeid fra Sully Bojang. Hoel Andersen fikk ballen i mål noen minutter senere, men ble avvinket for offside etter at han satte inn en retur fra keeper.

Les også: Skeid får endelig kjøpe Nordre Åsen av kommunen: – En gledens dag (+)

Raufoss nærmest etter pause

Raufoss fikk en enorm trippelsjanse til å ta ledelsen like over timen spilt. Først var det en Raufoss-spiss som kom først på et innlegg på første stolpe, som fikk forsøket sitt blokkert. Han fikk imidlertid tilbake ballen og sendte den inn igjen foran mål, der Skeid fikk reddet på streken og blokkert et tredje forsøk som snek seg like utenfor.

Omlag kvarteret før slutt kom Fredrik Flo inn, til sine første minutter etter sitt lange skadeavbrekk. Det var vel også det mest gledelige å rapportere om fra den perioden i kampen, da det skjedde lite på banen. Skeid hadde mye ball, men klarte ikke å skape det helt store av åpenbare målsjanser.

Begge lag hadde sine skuddforsøk på tampen, og to-tre minutter før slutt fikk Ampofo nok en stor mulighet til å avgjøre, men Marcus Andersen vartet opp med en god beinparade. Dermed ebbet det ut med 1-1 på Raufoss, i en kamp der Skeid var best før pause, og det ble mer jevnspilt etter hvilen.

Les også: Skeid prøver og feiler med et mer offensivt spill: – Må finne balansen (+)

---

Kampfakta

Treningskamp, fotball

Raufoss – Skeid 1-1 (1-1)

Raufosshallen

Mål: 0-1 Jesper Fiksdal (17.), 1-1 James Ampofo (43.)

Gule kort:

Skeid før pause: Marcus Andersen – Sully Bojang, Thomas Lillo (prøvespiller), Luca Høyland, Keivan Ghaedamini – Torje Naustdal, Bendik Rise, Filip Stensland – Kristoffer Ødemarksbakken, Jesper Fiksdal, Martin Hoel Andersen.

Benyttede innbyttere: Mikkel Lindbäck, Emil Tjøstheim, Ulrich Ness, Dino Sarotic, Hassan Yusuf, Fredrik Flo.

---