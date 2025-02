Sinner aksepterer tre måneders utestengelse for doping – tilbake før Paris

Sinner testet i mars i fjor positivt på steroiden clostebol to ganger. I etterkant ble han frikjent av Tennisens integritetsenhet (ITIA).

Verdens antidopingbyrå (Wada) anket imidlertid avgjørelsen inn for Idrettens voldgiftsrett (CAS). Wada har argumentert for at verdenseneren bør ilegges ett til to års utelukkelse.

Nå har partene i stedet kommet til enighet om et forlik. Det innebærer at Sinner utestenges i tre måneder med virkning fra 9. mars.

Utelukkelsen oppheves 4. mai. Dermed er Sinner klarert for spill i tide til sesongens neste Grand Slam. Roland-Garros-turneringen starter i Paris 19. mai.

Fått aksept

I en uttalelse lørdag sier Sinner at Wada har akseptert at han «ikke hadde noen intensjon og ikke hadde noen konkurransefortrinn som følge av de to positive testene».

Tennisens integritetsenhet konkluderte i sin behandling av saken med at Sinner ikke var å klandre for de positive prøvene og ga ham ingen straff. Enheten godtok forklaringen om at tennisstjernen fikk i seg det forbudte stoffet da hans fysioterapeut benyttet en spray som inneholdt clostebol til å behandle et kutt han selv hadde fått. Deretter masserte han Sinner.

Dopingsaken mot tennisstjernen ble offentlig kjent i august i fjor, fem måneder etter at Sinner avga de positive prøvene.

Suveren verdensener

Sinner vant nylig Australian Open, sesongens første Grand Slam-turnering. Han har i lengre tid toppet verdensrankingen med klar margin.

Dopingsaken mot ham skulle etter planen opp i voldgiftsretten i Lausanne 16. og 17. april. Det blir det nå ingenting av.

Clostebol er det samme stoffet som Therese Johaug i sin tid testet positivt for.

