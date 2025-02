Sell fullførte Lyns snuoperasjon og sikret seieren på overtid

Lyn spilte sin første treningskamp for året inne i LSK-Hallen, da Grorud ble slått 2-1 for to uker siden. Etter det gjennomførte laget en knallhard treningsuke, før spillerne fikk en frihelg sist. Lørdag var Lyn-gutta imidlertid tilbake i aksjon, da laget tok turen til Gjemselund for å møte Kongsvinger.

Alle tre møtene mellom lagene i fjor endte 1-1 etter ordinær tid, etter det som var veldig jevnspilte oppgjør. De aller fleste husker nok også at det var nettopp Kongsvinger som slo ut Lyn i kvalifiseringen til Eliteserien, da Oskar Kapskarmo scoret ti minutter ut i den første ekstraomgangen på Ekeberg.

Dermed var det en liten mulighet for revansj som også lå i kortene i de dype skoger lørdag, og som vanlig stilte Lyn med et lag uten de store overraskelsene. Den eneste endringen på laget som spilte fra start mot Grorud, var at Ole Breistøl startet på kanten og at Mame Alassane Niang ikke var med fra start.

Kongsvinger tok ledelsen

Tradisjonen tro var det en veldig jevnspilt åpning, der Lyn hadde mye ball innledningsvis, før det åpnet seg mer opp inn mot kvarteret spilt. Uten at det ble skapt store sjanser fra noen av lagene, da ballen befant seg store deler av tiden på midtbanen der lagene kjempet om å ta over initiativet i kampen.

Etter 17 minutter kom kampens første store mulighet, og da kom også kampens første mål. Daniel Schneider sendte en ball opp mot midtbanen som ble brutt og kjapt sendt i retur. Da var samme mann ute av posisjon, som gjorde at Joacim Holtan fikk litt plass inne i Lyn-boksen før han spilte på tvers til Wilhelm Ärlig som plasserte ballen ned i hjørnet.

Tre minutter senere var Kongsvinger farlig frempå igjen, da tidligere Skeid-spiller Noa Williams driblet seg forbi et par Lyn-spillere. Til slutt endte ballen opp hos Jesper Grundt, som snurret på en femøring, og banket ballen i stolpen. Lyn heldige som unngikk ny baklengs i det vi nærmet oss halvspilt omgang.

KIL slo tilbake etter Lyn-mål

Kongsvinger tok kommandoen over kampen etter scoringen, og Lyn slet med å få kontroll på venstresiden til Kongsvinger der Williams var en håndfull. Lyn ble spilt litt rundt på kantene, og ble dermed veldig strekt fra side til side og klarte ikke å få kontroll på midtbanen og få satt i gang sitt eget spill.

Likevel var det Lyn som fikk kampens andre mål, da gjestene straffet Kongsvinger knallhardt for en feil i bakre rekker. Lagzhaoui snappet ballen fra Fredrik Holmé på 22-23 minutter, før han spilte opp Anders Bjørntvedt Olsen inne i Kongsvingers 16-meter. Han dro på seg en spiller, og spilte den videre til Mathias Johansen som også han trillet ballen nydelig bort i det lengste hjørnet fra kanten av 16-meteren.

Den utligningen holdt ikke lenge, da Joacim Holtan ga Kongsvinger tilbake ledelsen to minutter senere. Igjen kom målet etter et oppspill bakfra fra Lyn, men denne gang var det fra Davod Arzani. Kongsvinger utnyttet et Lyn i ubalanse med et flott veggspill, før Joacim Holtan snurret rundt med William Sell og sendte ballen ned i samme hjørne som Ärlig scoret i tidligere i omgangen.

Lyn-utligning ut av ingenting

Lyn hadde et par spede skuddforsøk inn mot pausen, men det var Kongsvinger som gikk nokså fortjent inn til hvilen med ledelse 2-1. Lyn gjorde et par bytter i pausen, og den andre omgangen startet nokså likt som store deler av den første omgangen med mye spill på midtbanen.

Der det skjedde ganske mye før hvilen, med et par scoringer og noen gode angrep fra begge lag, var det langt mer bedagelig etter pausen. Lyn skapte fint lite, og Kongsvinger hadde ganske god kontroll, selv om heller ikke vertene skapte all verden i det som var en ganske kjedelig omgang de siste 45 minuttene.

Lyn gjorde fire bytter fem minutter over timen spilt, og fem minutter senere fikk Lyn nok en utligning. Mame Niang utnytter nok en forsvarsfeil av Fredrik Holmé, og fikk gitt ballen til Mathias Johansen. Lyns første målscorer spilte ballen videre til Adrian Berntsen, som fikk presset gjennom et skudd som snek seg forbi en haug med Kongvinger-bein før den traff stolperota og gikk inn.

Sell avgjorde på overtid

Etter utligningen tok Lyn over kommandoen i kampen, og løftet seg flere hakk etter trippelbyttet. Ti minutter før slutt fikk nykommer Stålesen en kjempemulighet til å føre Lyn i ledelsen etter et innlegg som gikk over hele feltet, men hans skudd gikk via et Kongsvinger-bein og ut til corner som Malvin Ingebrigtsen headet like utenfor stolpen.

Mathias Johansen fikk en alle tiders mulighet til å avgjøre, da han ble spilt igjennom alene med keeper etter en nydelig ball av Anders Bjørntvedt Olsen. KIL-keeperen kom imidlertid raskt ut og fikk avskjært vinkelen for Johansen som skjøt via keeper og ut til en corner som Kongsvinger fikk rensket unna.

Alexander Pedersen plukket fram en kjemperedning minuttet før slutt, før Mathias Johansen fikk nok en kjempemulighet på overtid. Den endte i corner, og på den påfølgende corneren endte ballen til slutt på bakerste stolpe hos William Sell som kriget inn seiersmålet for Lyn.

Kampfakta

Treningskamp, fotball

Kongsvinger – Lyn 2-3 (2-1)

Gjemselund

Mål: 1-0 Wilhelm Ärlig (17.), 1-1 Mathias Johansen (32.), 2-1 Joacim Holtan (35.). 2-2 Adrian Berntsen (72.) 2-3 William Sell (90.)

Lyn (4-3-3): Alexander Pedersen – Herman Solberg Nilsen (Jo Stålesen fra 65.), William Sell, Daniel Schneider (Massire Sylla fra 65.) , Davod Arzani (Isaac Barnett fra 46.) – Eron Isufi (Malvin Ingebrigtsen fra 65.), Salim Lagzhaoui (Tobias Myhre fra 46.), Julius Skaug (Adrian Berntsen fra 46.) – Anders Bjørntvedt Olsen, Mathias Johansen (Lukas Følstad-Andersen fra 90.), Ole Breistøl (Mame Alassane Niang fra 46.).

