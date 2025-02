Seier til Oppsal og Ready – slik gikk andre runde av Supercupen

Den andre utgaven av Obos Supercup startet forrige helg, da Ullern tapte 4-2 mot Lokomotiv Oslo og Skjetten slo Skeids reservelag med hele 5-0. De to møttes til dyst lørdag ettermiddag på Ullern, der Skjetten tok ledelsen etter drøye ti minutters spill.

Deni Magomadov skaffet Skjetten corner etter et lite mini-raid som endte med et farlig skudd. På den påfølgende corneren ble ballen flikket i mål etter et godt løp på første stolpe. Da hadde vi allerede fått et annullert mål, og redning på strek, og på det påfølgende angrepet var Ullern nære på å utligne.

Gjestene var svært nære på å doble ledelsen etter en halvtimes tid, da Walid Kris prøvde å curle ballen rundt Ullern-keeper Adam Vik, som gjorde en god redning da prøvespilleren skjøv ballen ut i stolpen og ut. 0-1 sto seg til pause, før Skjetten doblet rundt 20 minutter før slutt.

Ullern med stortap

Enes Shehabi og Skjetten driblet seg fram og spilte en vegg på kanten, før ballen til slutt ble slått ut 45 grader der Christoffer Blix flikket den i mål. På samme måte som etter det første baklengsmålet kom Ullern umiddelbart til en stor mulighet, da Ullern fikk spilt seg gjennom alene med Skjettens-keeper. Han gjorde en meget god redning, men Ullern fikk til slutt slått et nytt innlegg i boks, som ble headet utenfor.

Sju minutter før slutt punkterte Skjetten kampen, etter at Ullern surret det til i eget forsvar. Ballen endte hos målscorer Blix, men i stedet for å skyte selv trillet han den videre til Walid Kris, som plasserte den så langt opp i krysset som det er mulig.

Minuttet før slutt fastsatte Walid Kris sluttresultatet til 4-0. Igjen kom scoringen på en kontring etter at Ullern ble brutt. Blix fant Kris, som trakk seg litt innover i banen og curlet den ned i det lengste hjørnet. Dermed endte det med nok en storseier for Skjetten, som har seks poeng og 9-0 på de to første.

Frigg med enda styggere tap

Litt tidligere på dagen var det Asker og Frigg som åpnet ballet i den andre runden, da lagene møttes på Føyka. Frigg slo Ready 3-2 i sin første kamp, mens Asker og Lørenskog spilte 2-2 i første runde. Omgitt av store brøytekanter var det Asker som hadde de største sjansene innledningsvis, men det gikk nesten en halv omgang før toppscorer Roman Fazi ga vertene ledelsen etter en Frigg-spiller feilvurderte et oppspill fra bak i banen av tidligere Lyn-spiller Jonas Skulstad.

Sju-åtte minutter før pause var det nok en feil i Friggs bakre rekker som ga Asker en 2-0-ledelse. Vertene snappet opp ballen omtrent på Friggs 16-meter, og til slutt var det Thomas Støfring som kunne sette ballen i mål på retur fra keeper. Det ble også pauseresultatet, i en omgang der Asker var klart best.

Ti minutter etter hvilen kom kampens tredje mål, og det fulgte oppskriften fra de to tidligere målene. Asker la inn før Frigg prøvde å klarere, men den gikk rett til en Asker-spiller inne i Frigg-boksen, og dermed var det igjen bare å spille en kort ball på tvers før ballen kunne trilles over streken til 3-0.

Seier til Oppsal og Ready

Frigg fortsatte med å gi vekk mål de i forsøket på å spille seg ut bakfra, da keeper Julius Skrefsrud spilte ballen rett i beina på Asker-spiss Kristoffer Syvertsen som fikk verdens enkleste jobb med å sette inn 4-0 i det åpne buret fra en seks-sju meters hold.

20 minutter før slutt kom det nok et brudd, da Frigg spilte seg fremover på banen. Det førte til kontring i mot, og et skudd fra Syvertsen som keeper Refsrud reddet, men på returen var Asker hissigst på grøten og fikk kranglet inn 5-0. Ti minutter før slutt fastsatte Erikas Adukonis sluttresultatet til 6-0.

På Nordre Åsen var det Oppsal som gikk seirende ut av duellen mot Skeids B-lag. Martin Henriksen scoret to mål, og Musa Sanyang og Jakub Sudolski hvert sitt, da Oppsal slo Skeid B 4-2. David Bakkane scoret for Skeid, mens vertenes andre scoring var et selvmål.

Ready slo Nordstrand 2-1, mens Bærum slo Lørenskog 2-0. Der var det Juba Moula som ga vertene ledelsen etter 25 minutter, da han snappet ballen og scoret alene med keeper. Sju minutter på overtid fastsatte Kristijan Musovic Coric sluttresultatet til 2-0, etter at Bærum nok en gang kom alene med keeper.

Runde 2 i Obos Supercup

Ready – Nordstrand (2-1)

Oppsal – Skeid B (4-2)

Bærum – Lørenskog (2-0)

Ullern – Skjetten (4-0)

Asker – Frigg (6-0)

Lokomotiv Oslo møter Grorud B søndag.

