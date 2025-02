Ruud dominant i Mexico – knuste Mannarino i showkamp

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Ruud, som i turneringen kalles «The Iceman», vant første sett hele 19-8. Mannarino hevet seg betraktelig i andre sett, men måtte likevel se seg slått 14-13 av nordmannen.

I tredje og siste sett satte Ruud klampen i bånn og vant hele 18-7. Til sammen vant Ruud kampen med hele 23 poeng.

I Ultimate Tennis Showdown (UTS) spilles det fire omganger på åtte minutter hver. Den første til å vinne tre omganger går seirende ut av duellen.

Seieren tar Ruud opp til førsteplass i sin gruppe, som i tillegg til Mannarino består av italienske Fabio Fognini og franske Richard Gasquet. Turneringen i Mexico består av et gruppespill med to puljer, der de to beste i hver gruppe går videre til semifinalene, som spilles natt til mandag.

Lørdag kveld skal Ruud bryne seg på Gasquet og Fognini, som spilte tidligere natt til lørdag. Den kampen vant Fognini.

Les også: Europa-returen drøyer for Ruud etter hardt finaletap – Mexico neste