Shiffrin misset historisk VM-mulighet da Rast vant på dårlig norsk dag

Shiffrin jaktet på sin VM-medalje nummer 16 og å bli mestvinnende foran legenden Christl Cranz, men amerikaneren måtte ta til takke med 5.-plass foran 16.700 tilskuere i strålende sol i østerrikske Saalbach-Hinterglemm.

– Hun er litt rusten, fastslo Viaplays ekspert Kjetil André Aamodt.

– Det tar tid å komme tilbake, også for en verdensstjerne som leverte så godt hun kunne, supplerte Marius Arnesen.

Sveitsiske Camille Rast vant foran lagvenninnen Wendy Holdener og østerrikske Katharina Liensberger.

Shiffrin sto over storslalåmrennet i VM og opplyste samtidig at hun har slitt mentalt etter krasjen i Killington for to og en halv måned siden. Hun har allerede ett gull i lagkombinasjonen i Østerrike, som hun vant sammen med Breezy Johnson.

Shiffrin er allerede legendarisk med 99 verdenscupseirer, to OL-gull og hele åtte VM-gull.

Klinte til

Den amerikanske stjernen er forlovet med den norske alpinstjernen Aleksander Aamodt Kilde, som har fått spolert hele sesongen på grunn av skade.

Mina Fürst Holtmann var nummer 15 etter første omgang. I annen omgang startet hun godt, men deretter gikk det galt da hun havnet på innerski og seilte ut av løypa og inn i sikkerhetsnettet i målhenget.

Det så ut til å gå fint med 29-åringen.

– Hun satser litt vel hardt, sa Aamodt.

Holtmann har hatt et tøft VM med utkjøring i lagkombinasjonen og 17.-plass i storslalåm. Lørdag var hun i tårer etter første omgang da det skilte over tre sekunder til lederen.

I VM for to år siden ble det den sure 4.-plassen.

Kun 45 på start

Thea Stjernesund kalte lørdagens utfordring for en «voksen løype» før første omgang, og det fikk hun rett i: Av de 113 som sto på start, var det kun 45 som kom til mål.

Usbekiske Valeriya Kovaleva på den den siste plassen var 46 sekunder bak Rast etter første omgang.

Stjernesund kjørte selv ut og gikk glipp av finaleomgangen.

I toppen var det også store differanser bak de fire raskeste. Fra 4.- til 5.-plass skilte det 75 hundredeler.

Norge står med to bronsemedaljer i VM før den siste øvelsen søndag. Det er slalåm for menn, og der er forhåpningene om gull og medaljer store. Tre nordmenn er blant de fem beste i slalåm i verdenscupen denne sesongen.

