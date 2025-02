Mareritt for Viking-signering – pådro seg brudd i leggbein i treningskamp

Det var under fredagens treningsoppgjør mot Brann i Marbella at Klaesson var uheldig, skriver Viking i egne mediekanaler.

24-åringen ble truffet av en Brann-spiller i en duell i første omgang og måtte byttes ut som følge av hendelsen. Deretter ble Klaesson sendt til sykehus for undersøkelser.

Utfallet ble nedslående.

– Undersøkelsene på sykehuset her i Marbella viser at Kristoffer har fått et brudd i et av leggbeinene. Vi kommer også til å undersøke han selv de nærmeste dagene, men utgangspunktet nå er at det vil ta noen uker å bli helt bra, sier medisinsk leder Halvard Øen Grova.

Klaesson blir værende i Spania sammen med Viking-troppen inntil videre.

Det skal gjøres en vurdering rundt om han kan starte opptreningen på treningsleiren.

Viking forsterket nylig laget med tidligere U21-landslagskeeper Klaesson. Han kom fra danske AGF.

