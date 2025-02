Kongehuset deler programmet – slik blir deltakelsen under ski-VM

Det kommer fram av kongehusets program.

Første punkt er sprintkonkurransene i langrenn og fellesstarten i kombinert 27. februar. Deretter går det slag i slag før kongeparet avslutter VM-oppholdet med stafetter i langrenn og kombinert 6. mars.

Kronprins Håkon og kronprinsesse Mette-Marit skal også være til stede på flere arrangementer under mesterskapet. De skal også delta under femmila for kvinner på avslutningsdagen 9. mars samt seremonien som setter punktum for folkefesten i Granåsen.

I midten av januar opplyste VM-arrangøren at det var solgt 150.000 billetter.

Ambisjonen er at i alt 220.000 billetter skal selges. Flere dager var på det tidspunktet utsolgt eller tilnærmet utsolgt.

Les også: Johaug endrer VM-planen igjen – står over i Falun: – Jeg er ikke syk!