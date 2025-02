Kåffa målløse av banen mot Kristiansund i Marbella

KFUM Oslo har snart lagt bak seg årets to treningsleire utenlands, da Marbella-oppholdet avsluttes med treningskamp lørdag mot Kristiansund. Tidligere har laget vært i Tyrkia, og på tirsdag ble AIK slått 2-0 i det som var den første av to kamper i Marbella.

KBK stilte med en særdeles ung tropp, der eldstemann på laget var 24 år, og spilte seg tidlig opp i problemer da et oppspill bakfra havnet rett i beina på Teodor Haltvik på 16-meteren. Kåffas kantspiller kom seg til skudd, men det gikk rett på keeper etter at KBK fikk kastet seg ned og blokkert.

Da var det spilt omlag fire minutter, og minuttet senere kom samme Haltvik til nok en god mulighet, da han kom først på et innlegg fra Johannes Nunez. Haltvik gikk på et godt løp inne i boksen og kom seg foran KBK-forsvaret, men stusset ballen såvidt over målet.

Ropte på straffe

Moussa Njie kom seg til et skudd fra like utenfor 16-meteren, som gikk rett på keeper etter kvarteret spilt. To-tre minutter senere rullet Kåffa opp et glimrende angrep fra Hickson via Hestnes og inn til Nunez, men hans skuddforsøk fra ti meters hold ble blokkert ut til corner der Nunez kom seg til skudd. Det gikk via en KBK-spiller og ut til ny corner, mens Kåffa-spillerne ropte på straffespark da ballen traff KBK-spilleren.

Det ble det ikke, men KFUM Oslo fortsatte å presse på for åpningsmålet. Kåffa hadde ballen stort sett hele tiden, og var det klart førende laget den første halvtimen, men det gikk litt i bølgedaler når de klarte å skape sjanser. Det ble ellers mye trilling av ball og kanskje litt lite fremoverrettet til tider.

Ti minutter før pause var det KBK som kom seg til sin første store sjanse, etter at de tok en kontring helhjertet etter en Kåffa-corner. Det endte til slutt med en avslutning alene med keeper Emil Ødegaard, der sisteskansen gikk seirende ut med en god enhåndsredning.

Kåffa dominerte før pause

I det påfølgende angrepet fikk så Kåffa en stor mulighet til å ta ledelsen, da Teodor Haltvik snurret rundt med et par KBK-forsvarere på venstresiden før han la inn. Fra motsatt side kom Amin Nouri løpende, men han fikk ikke styrt headingen fra seks-sju meter godt nok slik at den gikk rett på gjestenes keeper.

De ti siste minuttene skjedde det ikke all verden, og dermed ebbet omgangen ut målløst, til tross for et tidvis sterkt Kåffa-overtak. Både i ballinnehavet og sjansestatistikken, selv om KFUM Oslo ikke skapte enormt store sjanser, kunne de med litt mer effektivitet scoret både ett og to mål før hvilen.

Kåffa bytta stort sett hele laget i pausen, med unntak av Sverre Sandal som ble igjen på banen i det lagene tok fatt på de siste 45 minuttene. Okeke og Kristensen kombinerte for det første skuddforsøket etter hvilen, men det ble blokkert ut til en resultatløs corner etter fem spilte minutter.

Kristensen i stolpen

Ti minutter ut i omgangen kom den hjemvendte kantspilleren Yasir Sa’Ad til skudd fra 17-18 meter, som gikk rett på keeper som touchet den over. Det overså dommer, som ikke ga corner, til store protester fra Kåffa-spillerne. Fem minutter senere kom Kristensen til nytt skudd, men det snek seg like utenfor.

Da hadde Obilor Okeke også kommet seg forbi sin mann på kanten, og fosset inn i KBKs 16-meter. Kantspilleren kom ganske skrått på mål, og skjøt via keeper og tilbake i seg selv og ut til utspill. Etter pausen skjedde det merkbart mindre, og fra sidelinjen kom ropene om tempo og ulike instruksjoner fra Kåffa-trener Johannes Moesgaard med større og større hyppighet.

20 minutter før slutt kombinerte Okeke og Kristensen flott igjen, da sistnevnte kom til skuddforsøk inne i KBKs 16-meter. Skuddet hadde god retning, men gikk klokkerent i stolperota og utenfor. Ti minutter senere rullet Kåffa opp et godt angrep, men ingen kom på Jonas Hjorths gode innlegg flatt foran mål.

Fikk ikke hull på byllen

To-tre minutter senere kom omgangens største mulighet for Kåffa, da Kristensen og innbytter Niklas Semmen kombinerte fint før sistnevnte spilte gjennom Håkon Hoseth. Alene med keeper satte han ballen i nettveggen, før Kristensen ble spilt igjennom like etterpå og tvang keeper til å slå ballen ut til corner.

Kåffa fortsette å jakte et seiersmål mot slutten av den andre omgangen, men klarte ikke å finne veien til nettmaskene. Dermed ble det målløst og 0-0 i Marbella-oppholdets andre kamp, der KFUM Oslo var det beste laget og nærmest seieren, men ikke klarte å utnytte overtaket eller sjansene de skapte.

Nå reiser Kåffa hjem igjen til Oslo, der lagets neste treningskamp er mot Sarpsborg. Den spilles i LSK-Hallen søndag 23. februar klokken 15.00.

---

Kampfakta

Treningskamp, fotball

KFUM Oslo – Kristiansund 0-0 (0-0)

Banus Football Center, Marbella

Gule kort: Wilfred George Igor, Kristiansund. Obilor Okeke, KFUM Oslo.

Kåffa før pause: Emil Ødegaard – Joakim Prent-Eckbo, Mo Lion Njie, Haitam Aleesami – Amin Nouri, Sverre Sandal, Simen Hestnes, David Hickson – Moussa Njie, Johannes Nunez, Teodor Haltvik.

Kåffa etter pause: William Da Rocha – Fredrik Berglie (Kristian Marhaug fra 83.), Adnan Hadzic, Mathias Tønnesen – Håkon Hoseth, Sverre Sandal (Niclas Semmen fra 73.), Robin Rasch, Jonas Hjorth – Obi Okeke, Bjørn Martin Kristensen, Yasir Sa’Ad.

---