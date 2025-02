Hyller Ingebrigtsen etter verdensrekordene: – Han er gullstandarden

Fisher løp inn til den uhyre sterke tiden 12.44,09 under et stevne i hjemlandet. Med det forbedret han den 21 år gamle verdensrekorden til den etiopiske langdistansekongen Kenenisa Bekele med mer enn fem sekunder.

Mindre imponerende ble ikke prestasjonen av at Fisher løp andre halvdel av 5000-meteren i ensom majestet. Tross mangel på hjelp holdt han farten oppe.

Sisterunden gjorde den Canada-fødte 27-åringen unna på 59,36 sekunder.

– Dette var et tøft løp. Jeg ønsket å ta verdensrekorden. Det var vanskelig å finne fartsholdere, men jeg fant to av dem. De gjorde det jeg ønsket og fikk meg halvveis gjennom løpet. Samtidig var det langt igjen, sa Fisher i seiersintervjuet med Citius.

Der snakket han også mer enn varmt om betydningen Jakob Ingebrigtsen har hatt for at mellomdistanseløpere i amerikansk friidrett over tid synes å ha fått et voldsomt løft.

– Mange løper fort internasjonalt nå. Jakob har endret denne idretten på veldig mange måter. Mange av oss jager ham, og han er gullstandarden akkurat nå. For 5-10 år siden hadde man selvsagt ikke de nye superskoene, men ingen presset på for å se hvor fort de kunne løpe heller, sa Fisher – og fortsatte:

– Jakob har hevet lista nå, og alle prøver å følge etter. Det var noen år der han distanserte feltet – særlig på 1500 meter. Det pågikk i noen sesonger, men nå klarer folk å følge etter. Det er det som skjer når noen setter en ny standard for hva som er oppnåelig.

Verdensrekorden på 5000 meter var amerikanerens andre innendørs på en uke. Sist helg løp Fisher inn til 7.22,91 på 3000 meter i New York.

Fisher vant bronse i Paris-OL både på 5000 meter (der Jakob Ingebrigtsen vant) og 10.000 meter.

Verdensrekorden på 5000 meter utendørs tilhører ugandiske Joshua Cheptegei og lyder på 12.35,36. Jakob Ingebrigtsen har den norske rekorden på distansen med 12.48,45.

