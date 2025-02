Hovland klarte ikke cuten – ute av PGA-turneringen i San Diego

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Hovland gikk åpningsrunden ett slag over par torsdag. Da var det svært tøffe forhold. Fredag var det bedre, men nordmannen fikk en tøff start med bogey på det første hullet.

På hull tre slo han seg inn på greenen, men trengte tre putter på å få ballen i koppen. Det ga en ny bogey på scorekortet. Samme skjebne led han på hull fem.

På hull seks slo han tilbake med en birdie på par fem-hullet, men han måtte notere rundens fjerde bogey på hull åtte etter et svakt innspill.

Hovland var fire slag over par etter de første ni hullene på runden. Han løftet seg noe på de siste ni, men også på hull ti og 15 ble det bogey.

En etterlengtet birdie på sistehullet var ikke nok til å få Hovland over cuten, som gikk på fire over par. Hovland endte til slutt fem slag over par.

Amerikanske Davis Thompson er i ledelsen med åtte slag under par. Verdensener Scottie Scheffler følger rett bak med sju slag under par.

Turneringen skulle egentlig vært avviklet i Pacific Palisades, men den måtte flyttes på grunn av brannene som nylig herjet der og andre steder i Los Angeles.

