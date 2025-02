Heidi Weng viste gryende VM-form i Falun – Andersson knuste alle

Weng har ikke gått verdenscup siden Tour de Ski, der hun endte på femteplass sammenlagt. Siden den gang har hun lagt inn en tøff treningsperiode.

I comebacket i verdenscupen fikk Enebakk-jenta svært gode svar. Fasiten ble en sterk annenplass, 17,8 sekunder bak den suverene vinneren Ebba Andersson.

– Det desidert beste løpet Heidi har gjort i klassisk denne sesongen, sa Viaplay-ekspert Niklas Dyrhaug.

Før rennstart sa Weng at hun var svært usikker på eget ståsted.

– Jeg har trent mye. I løpet av mine 14 år i dette sirkuset har jeg vel aldri trent mer, uttalte det norske VM-håpet om perioden hun har bak seg.

Rennvinner Ebba Andersson har også prioritert bort de to siste verdenscuphelgene, men var tilbake i pangform på hjemmebane i Falun.

De øvrige norske løperne endte på langt mer beskjedne plasseringer i Falun lørdag. Alle var slått med mer enn minuttet av Andersson, som tok sesongens første seier internasjonalt.

Slind med magetrøbbel

Rett før start lørdag kom beskjeden om at Astrid Øyre Slind måtte melde avbud som følge av mageproblemer. Ifølge skiforbundet valgte Oppdal-jenta å ikke ta noen sjanser.

Det skal gjøres fortløpende vurderinger om Slind er aktuell for søndagens distanserenn i Falun. Da skal det gås 20 kilometer i fri teknikk.

Til Adresseavisen beroliger Slind de som måtte bli bekymret med tanke på VM-formen.

– Mest sannsynlig er det snakk om at jeg har fått i meg gluten, og da er det håp om å gå skirenn i morgen, sier Oppdal-jenta.

Slind har tidligere vært åpen om at hun har cøliaki, en sykdom som gjør deg overfølsom for gluten. Inntak av glutenholdig mat vil påvirke tarmsystemet.

Johaug hjemme

Heller ikke Therese Johaug stiller til start i Falun denne helgen. Hun bråbestemte seg fredag for å bli hjemme.

– Jeg er ikke syk! Planer er til for å endres underveis. Jeg velger å stå over Falun for å forberede meg best mulig til VM, sa langrennsstjernen i en uttalelse.

VM i Trondheim innledes med sprint neste torsdag. Der skal verken Johaug eller Slind delta.

