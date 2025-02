Halfvarsson avslører: Vurderer å legge seg på operasjonsbordet rett etter VM

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det avslører svensken i et intervju med nyhetsbyrået TT.

– Føler jeg at ryggen ikke er bra under VM, er det like greit å operere umiddelbart og se bort fra de siste konkurransene denne sesongen, sier Halfvarsson.

Veteranen fikk problemer med ryggen ved inngangen til inneværende sesong. Undersøkelser viste at det dreier seg om en skiveprolaps. Den har plaget ham i hele vinter.

– Hvis jeg bestemmer meg for å konkurrere én sesong til, noe jeg håper jeg gjør, blir det nok operasjon etter sesongen. Avgjørelsen tar jeg i samråd med legene. Jeg skal også høre med Jens Burman. Han har hatt en lignende operasjon, og det gikk bra, sier Halfvarsson.

Han åpner altså for at operasjonen kan skje umiddelbart etter VM i Trondheim, som starter om halvannen uke.

Ryggen sliter med å tåle belastningen av hard skitrening og rollen som far til to små barn. Derfor ser Halfvarsson på den kommende VM-oppkjøringen i Bruksvallarna som en befrielse:

– Jeg tror ryggen vil få det bra av å komme til Bruksvallarna før VM. Da slipper jeg å løfte så mange barn på noen uker, sier han.

