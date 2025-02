Brasils skiforbund i VM: – «Ingen» vet hvem Lucas Braathen er hjemme

NTB møtte Valter Franca og Rafael Bello under kvalifiseringen til storslalåmrennet i VM. Brasil hadde, i tillegg til Lucas Braathen, to utøvere som prøvde å kvalifisere seg inn i hovedrennet.

Franca og Bello jobber i det brasilianske skiforbundet, og de inviterer NTB til å sette seg ned mens de spiser lunsj på en uteservering midt i bakken.

NTB forsøkte å få et intervju med Braathen i VM-byen før konkurransene uten å lykkes. Trykket rundt stjernen har vært stort.

I oktober 2023 sjokkerte Braathen alle i sporten da han kunngjorde at han la opp. En av årsakene var striden med Norges Skiforbund. Noen måneder senere gjorde han comeback for Brasil. 24-åringen har brasiliansk mor.

For Franca og Bello er alpin-VM helt nytt. De jobber med å formidle det som skjer til folk i hjemlandet.

– Brasilianere er mer interessert i vintersport på grunn av ham, sier Franca.

Overrasket

Men de to erkjenner at det er langt opp til idretter som for eksempel fotball, og de sier at interessen fortsatt er lav. I Østerrike derimot har de merket Braathen-sirkuset for alvor.

– Jeg er overrasket. Det er ikke sånn i Brasil. «Ingen» brasilianere vet hvem han er, men alle her vet hvem han er, sier Bello.

De to andre brasilianske utøverne i Saalbach, Giovanni Ongaro og Christoph Brandtner, har dobbelt statsborgerskap fra henholdsvis Italia og Østerrike.

Under fredagens storslalåm var Brasil-flagg synlige blant tusenvis av østerrikske fans på tribunen. Det var en skuffet Braathen som møtte NTB i intervjusonen etter 14.-plassen.

Likevel var han stolt over støtten han fikk.

– Det er helt vanvittig. Det betyr så mye. Det er så rørende å komme til hjertet av alpene i Mellom-Europa, og så ser man så mange livlige farger. Jeg visste at jeg kunne få det til på et tidspunkt, men at jeg kunne det allerede første sesongen, det er vanvittig gøy, sa Braathen til NTB.

– Det er vanvittig å tenke på at rennet i dag blir sendt på ESPN i Brasil. Hvem skulle trodd at det noensinne kom til å skje? Det er noe jeg tar stor ære i, sa han.

– Fargeklatt

Den pensjonerte alpinlegenden Kjetil André Aamodt er på jobb for Viaplay under VM. Han liker det han ser av Braathen.

– Alle sporter trenger profiler. Lucas er en fargeklatt som tiltrekker seg mye oppmerksomhet, og så er han god på ski i tillegg. Når de to tingene matcher, er det bra for ham og for sporten. Det er en morsom mann å følge.

Søndag blir Braathens største konkurrenter trolig de norske utøverne når slalåmmedaljene skal deles ut.

– De er jo fortsatt på talefot og gode venner, men det blir en ekstra duell i duellen, forteller Aamodt.

Ingen utøver fra et søramerikansk land har tidligere vunnet en VM-medalje i alpint. Søndag kan Braathen skrive historie.

