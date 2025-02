Berge og Fulham med sterk seier over Forest – Ajers Brentford slo West Ham

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Nottingham Forest har levert over all forventning denne sesongen og gikk inn i oppgjøret på tredjeplassen i Premier League. Forrige runde banket de Brighton 7-0, men lørdag satt de igjen med null poeng etter oppgjøret mot Fulham.

Emile Smith-Rowe og Chris Wood sørget for at det sto 1-1 til pause, før Calvin Bassey ordnet hjemmeseier med et hodestøt etter timen spilt.

Forest forblir på tredjeplassen i Premier League, mens Fulham er nummer åtte.

I en annen del av London startet Kristoffer Ajer for Brentford i bortekampen mot West Ham. I førsteomgangen var han bidragsytende i et angrep hvor Yoane Wissa satte ballen i mål, men scoringen ble avblåst for en offside på nordmannen.

Kevin Schade ble matchvinner med sin scoring i kampens fjerde minutt.

Aston Villa måtte nøye seg med 1-1 mot Ipswich, mens Bournemouth slo tabelljumbo Southampton 3-1.

Les også: Marmoush med hattrick før pause – Haaland ut med skade på tampen