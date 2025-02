VAR og ny offsideteknologi tas i bruk i FA-cupen

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det opplyser Premier League på sitt nettsted. Det blir første gang at offsideteknologien brukes i tellende kamper i engelsk fotball.

Nyvinningen vil også inkludere kunngjøringer av VAR-avgjørelser på stadion, der dommeren vil dele sin endelige beslutning via høyttaleranlegget. Dette er for å gi bedre klarhet og forståelse for tilskuere på stadion.

Den nye teknologien innføres i 5. runde av FA-cupen i samarbeid med dommerforeningen PGMOL etter en omfattende testperiode gjennom 2024/25-sesongen. Avhengig av hvordan testen i FA-cupen går, skal Premier League vurdere om systemet skal innføres i serien senere denne sesongen.

Det heter at halvautomatisk offsideteknologi vil gi mer effektiv plassering av den virtuelle offsidelinjen basert på optisk sporing av spillerne, og det vil også bli produsert virtuell grafikk for å sikre en forbedret opplevelse på stadion og i TV-sendinger for supporterne.

Systemet brukes i Champions League og ble anvendt i Qatar-VM i 2022, samt i EM i 2024. Systemet bruker kameraer og en chip i ballen. Avgjørelsen blir så videreformidlet til hoveddommer via VAR-rommet.

Bruken av halvautomatisk offsideteknologi endrer ikke nøyaktigheten i beslutningene, men forbedrer hastigheten og effektiviteten i prosessen.

5. runde i FA-cupen spilles 1. mars, og kampprogrammet ser slik ut:

Manchester United – Fulham, Aston Villa – Cardiff City, Nottingham Forest – Ipswich, Crystal Palace – Milwall, Newcastle – Brighton, Bournemouth – Wolves, Preston – Burnley, Manchester City – Plymouth.

Les også: Kåffa i Marbella og Lyn tilbake i aksjon – dette er helgens treningskamper (+)