Storhamar seriemester for andre år på rad etter kalasseier i Mjøsderbyet

Storhamar har samlet 102 poeng på 40 kamper denne sesongen. Fredag kveld var Frisk Asker det eneste laget som kunne nekte dem seriemesterskapet, men de tapte 4-6 for Sparta Sarpsborg på egen is.

Stavanger Oilers kan i teorien ta igjen Storhamar i poeng, men Storhamar er foran på innbyrdes oppgjør.

Storhamar har ti ganger vunnet eliteserien i ishockey. Vålerenga har rekorden med 31 titler. Senere i vinter skal Hamar-laget spille om sitt andre strake NM-gull.

Tidligere fredag avgjorde Storhamar langt på vei mjøsderbyet mot Lillehammer på hjemmeis etter første periode ved å lede 4-0. Deretter roet de noe ned, men kunne til slutt kontrollere inn sjumålsseier.

Underveis ble Lillehammer-spiller Joachim Engesveen liggende etter en takling fra Mats Bakke Olsen.

Engesveen var i etterkant klar på at han synes taklingen var stygg.

– Jeg går i kroppen på ham og er uheldig og treffer ham i hodet. Jeg prøver bare å skjære ham av. Jeg håper at jeg slipper karantene. Jeg håper mest av alt at det går bra med ham, sa Bakke Olsen til Hamar Arbeiderblad.

Lillehammer solgte nylig toppscorer Nicolas Werbik til Stavanger Oilers som en følge av økonomisk trøbbel.

Werbik scoret for Oilers i 10-1-seieren over Comet Halden på bortebane. Det er rogalandsklubbens største seier denne sesongen. Tidligere var 9-1 over Lørenskog den største.

Vålerenga slo Lørenskog 2-0 i Jordal Amfi, mens Narvik slo Stjernen 6-2 på borteis. Frisk Askers tap gjør at Vålerenga bare er to poeng bak på fjerdeplass i kampen om medalje. Oilers er poenget foran Frisk på andreplass.

Tabelljumbo Comet må ut i nedrykkskvalifisering etter sesongslutt. Høyst trolig slår Stjernen følge.

