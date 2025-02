Stöckl sier opp som sportssjef i Polen – ny konflikt er årsaken

Østerrikeren bekrefter beslutningen overfor Dagbladet.

– Jeg har opplevd at interne forhold har blitt delt med media uten forvarsel til de involverte. Den mest nylige hendelsen var et direktesendt intervju for TVP hvor presidenten nevnte at han ikke var fornøyd med arbeidet mitt. Jeg kan ikke huske at han har delt denne informasjonen med meg, sier Stöckl til avisen om begrunnelsen.

Presidenten i skiforbundet er den tidligere storhopperen Adam Malysz. Stöckl hevder å ha forsøkt å komme i kontakt med Malysz, uten å klare det.

Samtidig skal Malysz ha gitt flere TV-intervjuer om Stöckls arbeid.

– Jeg sier opp stillingen min som sportsdirektør for skihopping og kombinert, skriver Stöckl.

51-åringen ga seg i fjor som landslagstrener for de norske hopperne. Han ble enig med Norges Skiforbund om en sluttavtale etter 13 år i jobben. I forkant ble det kjent at utøverne ikke lenger ønsket østerrikeren som sjef.

Stöckl er fortsatt bosatt i Norge.

