Skistad fikk bank i VM-generalprøven i Falun

Skistad var ikke bedre enn hun måtte være i semifinalen, men staket seg opp på oppløpet og sikret finaleplassen med 2.-plass bak Svahn.

I finalen var Svahn klart best og tok sin første seier i verdenscupen for sesongen. Svahn har ikke konkurrert siden Tour de Ski. Nadine Fähndrich fra Sveits ble nummer to.

Skistad vant i Falun sist sesong, og hun ble nummer to i det siste verdenscuprennet i sveitsiske Engadin 25. januar. Skistad ble også norsk mester på Gåsbu i midten av januar. Da var hun tilbake i konkurranser igjen etter et lengre opphold.

Julie Myhre virket ikke like kvikk som tidligere i sesongen. 5.-plass i semifinalen betydde at finaleplassen var et stykke unna for trønderen.

Mathilde Myhrvold tok seg videre til semifinalen som «lucky loser». Der ble det 5.-plass i heatet, og dagen var over også for løperen fra Gjøvik.

Ane Appelkvist Stenseth ble utslått da hun sluknet og endte sist i sitt kvartfinaleheat. Elena Rise Johnsen ble nummer tre i sin kvartfinale, og tiden var ikke god nok til avansement.

Hedda Bakkemo falt i prologen og røk ut før kvartfinalene.