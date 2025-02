Skeid får endelig kjøpe Nordre Åsen av kommunen: – En gledens dag

NORDRE ÅSEN (Dagsavisen): Skeid har vært i dialog med politikere i kommunen gjennom flere år, fra det første forslaget ble presentert tilbake i 2018 via en offisiell søknad i 2019 og et avslag i 2021. Siden har de snakket med politikere både i det tidligere byrådet og med partier på borgerlig side i byrådet som tok over makta i byen. Der var tonen en helt annen, og torsdag troppet byrådsleder Eirik Lae Solberg (H) og idrettsbyråd Anita North (H) opp med beskjeden Skeid har ventet på i alle disse årene.

– Vi var ute før valget og sa at vi synes eiendomsprosjektet til Skeid var en god ide, og vi er glade for at vi nå kan oppfylle det løftet. Vi mener det er viktig å få bygget gode idrettsanlegg i byen, og at tettere samarbeid mellom idrettslag og kommunen er veien å gå, og ønsker derfor å selge tomta her på Nordre Åsen til dere i Skeid, var Lae Solbergs tydelige beskjed.

Feiret med kake

At ett av de største hindrene for Skeids videre utvikling nå endelig er ryddet av veien, ble feiret med kake på det nåværende klubbhuset til Skeid. Klubben har i lang tid hatt planer om å utvikle et klubbhus med tilhørende næringsarealer på grunnplan, der Obos kan bygge leiligheter oppå for å finansiere prosjektet.

– For oss er det selvsagt en gledens dag. Jeg har jobbet med det her siden jeg kom inn i klubben for 6,5 år siden, og flere har jobbet med det lengre enn meg. Da jeg startet hørtes det ut som noe som var nært forestående, men nå får vi endelig realisert et prosjekt som både vil gagne Skeid og hele nærområdet her som både vil få et bedre idrettstilbud, men der vi også kan tilby boliger og et møterom for bydelens unge, sier daglig leder Daniel Holmeide Strand.

En som har brukt enda mer tid på prosjektet enn Holmeide Strand, er styremedlem Tarald Rohde, som har vært med prosjektet hele veien.

– Det som har vært viktig for oss gjennom hele prosessen er å lage et sted å være. Et idrettsanlegg er et sted der du kommer og går, men når vi nå flytter garderobene til A-laget og administrajonen ut fra klubbhuset til et eget bygg, vil klubbhuset bli stedet å være. Da må vi tenke gjennom hvordan vi skal utforme det slik at det blir et levende sted som både har garderobefasiltetene de yngre lagene trenger, men også lage møteplasser der unge og andre kan møtes, sier han til Dagsavisen.

Skeid feiret startskuddet for nye Nordre Åsen med kake på torsdag (Pål Karstensen)

Bygger ny toppfotballdel

Gjennom mange år har Skeid utviklet sin egen hjemmebane på Nordre Åsen til å bli noe mer enn bare en hjemmebane. Klubben har investert mangfoldige millioner kroner i underlaget på både hovedbanen og har også fått på plass en sjuer- og elleverbanen på Nordre Åsen 2. Nå er klubben klare for å ta det neste steget i sin utvikling, gjennom realiseringen av sitt eget eiendomsprosjekt.

– Det vi har fått til nå er et byrådet sier at de vil selge oss tomta. Nå går det et oppdrag til Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) som juridisk eier tomta og som vil gå i forhandlinger med Skeid om å selge eiendommen til oss. Etter det skal den omreguleres fra dagens formål slik at vi kan få utnyttet den på måten vi ønsker, sier Holmeide Strand.

Han sier at planen er som før, selv om skissene må tegnes opp på nytt. Skeid får nytt klubbhus, mens Oslo kommune gratis får nye boliger, siden private boligkjøpere vil finansiere prosjektet for Skeid.

– Grunnideen er den samme, med næringsareal og klubbhus i bunn med boliger på toppen. Nøyaktig utforming må vi komme tilbake til, men siden prosjektet ble lansert for første gang for snart ti år siden, har Skeid vært flere år tilbake i toppfotballen. Det gjør at vi nå har tenkt å bygge et nytt garderobe/tribune-bygg av det overskuddet vi får mellom dagens to baner, der toppfotballdelen skal holde til.

Skeid-leder Daniel Holmeide Strand har holdt på med klubbens eiendomsprosjekt i mange år, og forklarte til politikerne hva de akter å gjøre nå som de har fått klarsignal til å kjøpe tomta (Pål Karstensen)

Innfrir flere lisenskrav

Det gjør også at Skeid vil klare å innfri alle lisenskravene til Obosligaen, og hvis et opprykk til Eliteserien skulle skje i fremtiden, ligger klubben også godt an til å kunne innfri også de kravene med litt mer jobb.

– Det siste vi får krysset av gjennom dette prosjektet er ordentlig flomlys, og da har vi krysset av alt, samtidig som vi også kan klare å utvide til Eliteserie-standard om vi klarer å rykke opp. Uansett vil det gjennom dette prosjektet stå et fullt godkjent stadion klar til bruk midt i Oslo, som også kan leies ut til andre lag. Det vil være til hjelp, både for u-landslag og andre klubber i Oslo og regionen rundt, som trenger et sted å spille kamper, forteller Holmeide Strand.

Han er snar med å takke for den velviljen det nye byrådet har vist, som gjør at drømmen lar seg løse.

– Vi har møtt langt større velvillighet til å finne løsninger nå i denne perioden enn vi har gjort tidligere. Vi vandret jo litt rundt i ørkenen i noen år der vi ikke fikk kommunen med oss på laget, og har opplevd at nå er fokuset på hvordan kan vi få ting til å skje i stedet for hvorfor det blir vanskelig å få til, sier Skeid-sjefen.

Vinn-vinn-vinn-situasjon

Byrådsleder Eirik Lae Solberg er glad for å kunne innfri, da han er opptatt av at Oslo skal være en ja-kommune.

– Skal vi få til det, må vi jo leve som vi preker. Den kraften som finnes i frivilligheten i idretten og i et lokalsamfunn kan få til veldig mye. Men for å få det til må dere ha en kommune som synes ideene deres er gode, og som ikke bare leter etter problemer og grunner til å si nei. Da er det bedre å finne ut hva som skal til for å si ja, og det er jo det Anita og vi har jobbet med, sier Lae Solberg.

Byråd Anita Leirvik North for kultur og næring, som også er idrettsbyråd, mener dette er en vinn-vinn-situasjon for alle parter.

– Vi trenger flere boliger i byen, og dette er et godt bidrag. Den økonomiske situasjonen kommunen står i gjør ting mer krevende, men her får vi til bolig- og byutvikling som ikke koster kommunen en krone, samtidig som dere i Skeid får det dere trenger av fasiliteter og klubbhus, sier hun.

Byrådsleder Eirik Lae Solberg (H) og byråd for kultur og næring, Anita Leirvik North (H), fikk kake da de kom for å fortelle Skeid de gode nyhetene torsdag. (Pål Karstensen)

Til slutt skyter Holmeide Strand også inn nok en vinn-situasjon, både for kommunen og klimaet.

– I det nye prosjektet vil vi gå over til grunnvarme for å varme opp banene, som også gjør at vi kanskje kan ha undervarme på to baner og ikke bare én. Det vil føre til høyere kapasitet og mer fysisk fostring, i tillegg til at vi vil redusere betraktelig på de 60.000-80.000 tonnene med gass vi bruker hvert år på å varme opp banene våre, avslutter Skeids daglige leder.

