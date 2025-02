Norge reagerer kraftig etter Russland-vedtak – sender brev til skøytetopper

Det internasjonale forbundet ISU vedtok før jul i fjor at russiske og belarusiske utøvere skal kunne delta i kommende kvalifiseringskonkurranser til vinterlekene i Italia.

Det fikk de norske skøytetoppene til å reagere sterkt. Fra norsk side har holdningen hele tiden vært at deltakelse fra Russland og Belarus er uaktuelt så lenge krigen i Ukraina pågår.

– Vi har tatt en grundig runde internt hos oss med vurdering i styret. Vi var ikke veldig overrasket over at dette kom, men samtidig var vi overrasket over utformingen og at ISU velger å være først ut. Det setter vi absolutt ikke pris på, sier skøytepresident Mona Adolfsen til NTB.

NTB vet at det de siste månedene har pågått samtaler mellom flere særforbund, blant dem det norske, om hvordan det kan og skal reageres på det omstridte ISU-vedtaket.

Nå er et protestbrev utformet, og det skal sendes det til skøytetoppene i ISU. Flere andre nasjoner er involvert, uten at Adolfsen vil gå ut med hvilke land det dreier seg om.

– Vi ønsker å ha en bredere front mot ISU ved å stå flere nasjoner samlet. Flere har gitt tilbakemelding om at det er på sin plass å gi en reaksjon, sier Adolfsen og legger til:

– Vi og flere andre med oss mener det er trist at ISU går i front på en slik beslutning, spesielt når ingen andre vinterolympiske idretter har sagt ja. Norge gikk i front tidligere for å få dem utestengt.

Skøyteforbundet har også koblet på Norges idrettsforbund i saken.

Verdenscuparrangør

Norge skal være vert for verdenscup i starten av neste sesong. Det er en av uttakshelgene til OL i Milano om ett år.

– Kriteriene blir godt fulgt opp, og det er begrenset hvor mange som får delta, sier Adolfsen.

– Vi kan ikke legge ned noe forbud. Utøverne får konkurrere i Norge, men da som nøytrale utøvere. Det er en utfordring, men vi blir sånn sett nødt til å åpne opp for dem, legger hun til.

Om en måned går VM enkeltdistanser av stabelen i Hamar. Det markerer slutten på skøytesesongen.

Den internasjonale olympiske komité (IOC) åpnet foran Paris-lekene i fjor for at russere og belarusere kunne delta der under nøytralt flagg, men lot det være opp til de internasjonale særforbundene å ta den endelige beslutningen. Den linjen står fortsatt fast.

Forutsetningen for å slippe til utøvere fra Russland og Belarus er at de må forholde seg til nøytralitetsprinsipper som fravær av nasjonalsang, flagg og andre nasjonssymboler.

I tillegg kan de ikke ha koblinger til militæret i hjemlandet. De kriteriene gjelder også for trenere, noe som vil føre til utfordringer for verdenscuparrangører.

– Det er der det er størst grunn til å følge opp og gjøre kontroll, med trenere og fysioterapeuter og alle de som måtte være med. Det stilles like krav til dem, sier skøytepresident Adolfsen.

Å frasi seg arrangøransvaret for verdenscupen er neppe aktuelt.

– Det å stå her og si noe om det nå er å foregripe begivenhetene, sier generalsekretær Jarle Blindheim.

FIS-uenighet

Også presidenten i Det internasjonale ski- og snøbrettforbundet (FIS), svenske Johan Eliasch, tok nylig til orde for at russere og belarusere bør kunne få delta i idretten igjen som nøytrale.

Det fikk Norges skipresident Tove Moe Dyrhaug, som sitter i FIS-styret, til å reagere.

– Det pågår fortsatt en bred internasjonal boikott, og slik situasjonen er nå, kan vi ikke se at det er grunnlag for endringer, selv om IOC åpnet for deltakelse i OL i Paris, sa hun til NTB.

FIS har foreløpig ikke noe vedtak på et russerne skal slippes til igjen.

Det internasjonale ishockeyforbundet valgte på sin side nylig å opprettholde utestengelsen av aktører fra Russland og Belarus.

