Mot slutten for alpinlegenden Hubertus von Hohenlohe (66): – Trolig mitt siste VM

NTB møtte den sprudlende profilen bare sekunder etter at han kom i mål i 1. omgang i herrenes kvalifisering i storslalåm i Saalbach.

– Jeg tok nesten livet av meg selv. Jeg hadde en tøff natt der jeg kastet opp hele tiden, så jeg hadde ingen krefter igjen. Jeg følte meg forferdelig. Jeg tror ikke det var nerver, men kombinasjonen av eplejuice og tiramisu som ikke fungerte, fortalte han til NTB.

Liechtensteineren som representerer Mexico, er sønn av prins Alfonso von Hohenlohe og prinsesse Ira von Fürstenberg. Han er også kjent som fotograf, businessmann og popartist under navnene Andy Himalaya og Royal Disaster.

Skikarrieren har gitt ham enorm oppmerksomhet, og han har på sin ferd gjennom alpinsirkuset også fått mange norske venner. Etter målgang var det også andre utøvere og folk i sporten som ville ta bilde med ham.

66-åringen kom til slutt på 83.-plass av de 85 som kom i mål. Det var 22 sekunder opp til bestemann, men han var 13 sekunder foran den 61 år gamle bestefaren Jean-Pierre Roy fra Haiti.

I målområdet på drøyt 1400 meters høyde strålte solen, og vinden hadde tatt helt pause der hvor alle de små nasjonene hadde sine små «leirer» med utstyr og støtteapparat for løperne. Jordan, Libanon, Kuwait og India var blant landene som var representert.

Von Hohenlohe gjorde sin mesterskapsdebut i alpint helt tilbake i Schladming-VM i 1982, og siden har han deltatt i alle verdensmesterskapene utenom det i Åre 2007.

– Jeg gir stafettpinnen videre

Han har også en lang OL-historikk bak seg. 66-åringen debuterte i lekene i Sarajevo i 1984 og har siden deltatt i 1988, 1992, 1994, 2010 og 2014.

– Det er gøy å fortsatt være her i en alder av 66 år. Det blir tøffere for hvert år som går med tanke på hvordan man føler seg og hvor mye man må trene for å holde tritt med de unge. Men jeg tror at dette holder meg ung, sier han.

Nå er det trolig slutt.

– Jeg tror at dette blir mitt siste mesterskap, for vi har endelig fått opp noen nye mexicanere. Jeg gir stafettpinnen videre til dem, og jeg er klar for at noen følger i mine fotspor.

Akkurat det har han sagt før, men likevel har han stilt opp i nye mesterskap.

– Hva med OL neste år?

– Vi har én eller to plasser der, så jeg vil prøve å se om jeg klarer å komme med. Dersom noen skader seg eller noe, så kan jeg kanskje dra dit. Men jeg ønsker da å bytte kjønn, for jeg vil heller kjøre i Cortina enn i Bormio, sier han og ler.

Heier på de norske

De norske utøverne på herresiden er store medaljehåp i storslalåm og slalåm.

– (Timon) Haugan og (Atle Lie) McGrath er mine venner. Det er også Lucas (Braathen), som også er norsk. Jeg verdsetter de tre mest, og jeg håper at alle tre får en medalje. Norge er det beste laget, noe de alltid har vært siden Tom Stiansen, siden (Kjetil André) Aamodt og (Lasse) Kjus. Vi har alltid vært gode venner, forteller alpinveteranen, som fortsatte å trykke på de norske knappene:

– Dere nordmenn har noe mer enn vanlige alpinister. De er veldig snille mennesker, smarte og fine folk.

