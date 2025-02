Löfwenius tvinges til å legge opp: – Vondt å avslutte på denne måten

Dermed har 30-åringen spilt sin siste kamp for Vålerenga, og må innse at fotballkarrieren kommer til en brå stopp lenge før hun egentlig ønsket å gi seg.

– Jeg er utrolig stolt over alt jeg har oppnådd med denne klubben. Samtidig er det vondt å avslutte på denne måten, sier Löfwenius i en pressemelding.

Sekunder før pause var uhellet ute under cupfinalen i 2023, da Löfwenius ble liggende på banen i flere minutter og til slutt båret av banen. Senere undersøkelser viste at hun hadde pådratt seg skader på korsbåndet, som krevde operasjon og rehabilitering. Underveis i den rehabiliteringen måtte hun også gjennom en ny operasjon, da Löfwenius følte at noe ikke var som det skulle med kneet.

Usikker på fremtiden

Vålerenga opplyser at den norsk-svenske angriperen har gjennomført en grundig opptrening, men konklusjonen er at kneet likevel ikke blir sterkt nok til å tåle belastningen med å være fotballspiller på høyeste nivå. Derfor har Löfwenius tatt avgjørelsen om å legge skoene på hylla.

I 2023 fikk hun landslagsdebuten for Norge, og gråt under nasjonalsangen. Det ble med to kamper for Norge, og i Vålerenga endte hun på 12 kamper og to mål etter overgangen fra erkerival LSK Kvinner.

I mellomtiden har Löfwenius laget mye medieinnhold for Vålerenga, og vært leid inn som ekspert hos både TV2 og NRK, og var sågar med på 24 Stjerners Julekalender, men hva fremtiden bringer vet hun ikke.

– Jeg vet ikke helt hva fremtiden bringer, men jeg er takknemlig for all støtte jeg har fått fra klubben, lagvenninner og supportere. Det betyr alt, avslutter hun.

