Johaug endrer VM-planen igjen – står over i Falun: – Jeg er ikke syk!

Norges Skiforbund opplyste om det overraskende forfallet fra langrennsdronningen i en melding fredag ettermiddag. Lørdag formiddag skulle Johaug vært på start i Sverige.

– Jeg er ikke syk! Planer er til for å endres underveis. I utgangspunktet var planen før jul at jeg ikke skulle gå Tour de Ski, men jeg valgte likevel å prioritere touren. Nå gjør jeg en ny endring. Jeg velger å stå over Falun for å forberede meg best mulig til VM, sier Johaug i en uttalelse.

– Beslutningen tok jeg i dag tidlig, og i samråd med trenerteamet de siste dagene. Planen er nå å legge inn en ekstra treningsperiode på Sjusjøen frem mot VM, legger hun til.

Johaug skulle etter planen gått 10 kilometer klassisk og 20-kilometeren i fri teknikk i Sverige. Det blir det nå ingenting av.

Northug applauderer

De tidligere langrennskongen Petter Northug beroliger dem som måtte være bekymret etter Johaug-beskjeden.

– De endrer på plan A veldig tett opp mot mesterskapet, men er det noen som kan gjøre det, er det Therese. Hun har den roen i kroppen til å stole på at hun har gått fortere og fortere utover i sesongen. Er hun der, så har hun kontroll. Det kan nok være en sikkerhetsmargin som legges inn også, sier Northug til NTB.

NTB har vært i kontakt med NRK-ekspert Martin Johnsrud Sundby. Han kaller Johaug-grepet smart. Det er Northug enig i.

– Ja, ja. Det er veldig få utøvere som klarer å gjøre slike valg så tett opp mot et mesterskap. En annen og yngre utøver ville ikke ha delt disse tankene med noen, og så viser det seg at regnskapet til slutt ble feil. En god utøver som Therese klarer å ta fingeren i lufta og lytte til kroppen sin som hun har kjent i så mange år. Hun er verdens beste til å kjenne sin egen kropp, sier han.

– Hun virket veldig bra på slutten av touren og ikke minst i NM etterpå. Da viste hun at touren ikke hadde kostet noe som helst. Det kunne ha vært en bekymring med å gå Tour de Ski, men det taklet hun fint. Det er ingen varsellamper som blinker ennå, legger skikongen til.

TV 2-kollega Petter Skinstad applauderer også beslutningen til Johaug.

– Alle de beste skiløperne i verden – om det er Johaug, Johannes Høsflot Klæbo, Frida Karlsson eller Linn Svahn – er veldig gode til å legge en plan. Men de er også veldig gode til å endre denne planen når det er nødvendig, sier han til NTB.

– Du blir ikke bekymret med tanke på Johaug og VM?

– Jeg blir ikke bekymret og holder henne fortsatt som stor favoritt på femmila på VMs siste dag, sier Skinstad.

Femmila det store målet

Landslagstrener Marit Bjørgen sa dette om Johaugs beslutning da hun møtte pressen utenfor det norske løperhotellet fredag ettermiddag.

– Målet hennes har hele tiden vært VM. Det er det som er tingen, og det er derfor hun har gjort comeback. Hun har kjent litt på at hun heller ville være i ro på Sjusjøen og heller fokusere på trening, sier Bjørgen.

– Hvorfor kom beskjeden så sent?

– Dette er noe hun har tenkt litt på. Hun har også vært litt hjemme i Oslo i det siste og kjenner litt på hvordan det er å ha et lite barn. Det koster litt det også. Nå er hun på Sjøsjøen for seg selv og har fullt fokus på trening og forberedelser. Årsaken til valget er belastningen som turen hit ville ha vært. Hun vil heller forberede seg hjemme.

– Hva synes du om valget?

– Det viktigste er at vi støtter valget. Hun har masse erfaring og er den som kjenner kroppen sin best. Følelsen hennes er at det er bedre å være hjemme og i ro, og da vi må støtte opp under det. Hun har ikke konkurrert i forkant av de siste mesterskapene og har gått fort uansett. Therese har roen og full kontroll på det hun gjør, sier Bjørgen.

– Hva gjør dette med duellen mot Frida Karlsson på 10-kilometeren?

– Dette gjør det enda mer interessant i kampen mot Frida på 10-kilometeren. Duellen lever, sier Bjørgen.

Mange endringer

Johaug har endret VM-planen en rekke ganger denne sesongen.

Ved siden av at hun ombestemte seg om Tour de Ski har også antall verdenscuprenn som lå inne i VM-planen vært endret ved flere anledninger.

VM-femmila i Granåsen har hele tiden vært 36-åringens store mål. Den går 9. mars. Samtidig er hun i høyeste grad kvalifisert og en medaljekandidat i de øvrige distanserennene også: 20 kilometer fellesstart med skibytte og 10 kilometer i klassisk stil.

Johaug har vært tydelig på at karrieren på ny er over etter VM, men uttalte nylig at hun ser for seg å avslutte med å gå verdenscuprennene i Holmenkollen helgen etter at mesterskapet i Trondheim er over.

I Johaugs fravær kommer henholdsvis Anne Kjersti Kalvå og Silje Theodorsen til start i de to distanserennene i Falun.

