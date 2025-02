Full skytekollaps for de norske på VM-sprinten: – Det er et havari

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Karoline Knotten skjøt fullt på liggende og var i posisjon til å kunne kjempe om en medalje foran ståendeserien i Sveits. Der ble det helsprekk med fire bom.

Maren Hjelmeset Kirkeeide, Ragnhild Femsteinevik og Ingrid Landmark Tandrevold fikk også problemer på standplass under litt ujevne forhold. Tre, fem og to strafferunder ble fasiten.

– Det er dessverre et norsk havari i Lenzerheide, sa TV 2-kommentator Marius Skjelbæk etter at Kirkeeide hadde vært inne og skutt tre bom på liggende.

– Man må ringe et regnskapsbyrå for å ha tellingen på de norske strafferundene. Dette er ikke bra, supplerte ekspert Ole Kristian Soltenberg.

Tandrevold bedre

Ingrid Landmark Tandrevold fikk en fryktelig start på VM da hun skjøt Norge ut av medaljekampen på den blandede stafetten onsdag. Etterpå var profilen langt nede.

Fredag ble det heller ikke full klaff. Én strafferunde på hver av de to skytingene gjorde at Oslo-jenta ikke fikk med toppen av resultatlistene å gjøre.

I mål var Tandrevold slått av teten med langt over minuttet. Det gir et meget vanskelig utgangspunkt foran jaktstarten senere i VM.

Kirkeeide ble best av de norske på 16.-plass, snaue minuttet bak teten. Knotten og Femsteinevik var slått med langt over to minutter.

Fransk gulljubel

Sprintgullet havnet på franske hender. Justine Braisaz-Bochet skjøt én bom, men gikk fort i løypa. I mål slo hun sølvvinner Franziska Preuss fra Tyskland med solide 9,8 sekunder.

Bronsen gikk til finske Suvi Minkkinen, mens hjemmehåpet Lena Häcki-Gross ble henvist til fjerdeplass.

Med seieren fortsatte franske Braisaz-Bochet dominansen fra fjorårets prøve-VM i Lenzerheide. Der ble det tre strake seirer.