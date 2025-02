Enorm Mitoma-scoring da Brighton slo tilbake med seier mot Chelsea

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Kaoru Mitoma og Yankuba Minteh sørget for at hjemmelaget ledet med to mål til pause. Etter hvilen slet Chelsea med å sette vertene på prøver, og med en halvtime igjen fastsatte Minteh resultatet.

Det var en opptur for laget som sist runde røk hele 0-7 mot Nottingham Forest. De utnyttet et vaklende Chelsea-forsvar og kunne juble for tre poeng.

Mitoma sendte vertene i ledelsen etter en snau halvtime. Brighton-keeper Bart Verbruggen sparket ballen oppover i banen, der Mitoma gjorde et vakkert nedtak og sendte ballen i hjørnet.

– Det er kunst og magi, sa Viaplay-kommentator Petter Veland.

Ti minutter senere scoret Enzo Fernández, men målet ble annullert for en forseelse i forkant. Deretter gikk Brighton rett i angrep og doblet ledelsen ved Minteh. Chelsea-forsvaret hang ikke helt med.

Etter en time mente Chelsea seg snytt for frispark da Levi Colwill mistet ballen i oppbygningen, men dommeren avviste det. Minteh driblet seg deretter fri og la på til 3-0.

Sist gang lagene møttes vant Chelsea 4-2. Da scoret Cole Palmer fire mål før pause. Fredag forsøkte stjernen seg flere ganger, men lyktes ikke.

Noni Madueke måtte byttes ut med skade etter 20 minutter. Inn kom Jadon Sancho. Chelsea har fra før spydspissen Nicolas Jackson ute med skade.

Chelsea møter Aston Villa på bortebane neste runde. Brighton skal opp mot Southampton på bortebane.

