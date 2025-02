Bronsevinneren forklarer seremoni-stuntet: – Litt spontant

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det lyktes endelig for 30-åringen, som har forlatt mesterskapet i østerrikske Saalbach-Hinterglemm med en bronsemedalje fra super-G-rennet. Han deltok også i utfor (6.-plass) og lagkombinasjonen (9.-plass).

Da han mottok bronsemedaljen i VM-byen, tok han en «burpee», som er å ta en armheving før man reiser seg opp og gjør et hopp.

– Det var litt spontant. Vi har mange burpees-straffer i gruppa, så jeg tenkte det var litt gøy. Vi spiller mye kortspill, og taperen får alltid burpee-straff. Nå har jeg en veldig stor gjeld som jeg ikke har betalt. 106 er vel gjelden min på, avslørte han for NTB.

– Den teller ikke ti når den er på scenen?

– Gutta sa de kan telle den som to, sa Sejersted.

Reglene internt hos alpinistene er klar: Tap i kortspill gir ekstra burpee-kreditt, og det deles ut ti burpees per minutt man kommer for sent til alt fra avreise til trening, møter og annet.

Timon Haugan, som er klar for fredagens storslalåm, har gjort opp for seg.

– Jeg har vel noen i år, men jeg tror jeg har «betalt» alle sammen. Jeg husker ikke sist jeg fikk det, forteller oppdalingen.

Storslalåmrennet for menn starter klokken 9.45. Finaleomgangen går i gang klokken 13.15.

