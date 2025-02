Slot fikk snakkeforbud etter derbykaoset – Liverpool uten manager og assistent i neste kamp

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det var ikke et bevisst valg av Arne Slot. I tråd med regelverket fikk Liverpools manager munnkurv på grunn av det røde kortet han pådro seg etter kampslutt.

Siden også hans assistent Sipke Hulshoff snakket på seg en utvisning i kaoset på Goodison Park, kunne heller ikke han møte mediene. Det er regler innført i 2023 som gir utviste trenere intervjunekt, skriver Liverpool Echo.

Liverpool må klare seg uten både Slot og Hulshoff når Wolverhampton kommer til Anfield søndag. Tiden vil vise om det kun blir med det ene oppgjøret.

Det er andre gang for sesongen at Slot må stå over en kamp. I desember mistet han kvartfinalen mot Southampton i ligacupen etter å ha fått tre gule kort i løpet av sitt første halvår i England.

Michael Oliver delte ut fire røde kort etter sluttsignalet onsdag kveld. Everton hadde da sju minutter på overtid reddet 2-2, og vertenes Abdoulaye Doucouré ble konfrontert av Curtis Jones etter å ha feiret foran Liverpool-fansen.

Det skapte håndgemeng mellom lagene. Doucouré og Jones fikk begge rødt, og kort tid etter led Slot og Hulshoff samme skjebne.

Liverpool topper Premier League sju poeng foran Arsenal etter 24 runder.