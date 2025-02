Molde senket av 16-årig debutant i conferenceligaen mot Shamrock Rovers

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

I sin debutkamp for klubben scoret unggutten målet som ga gjestene 1-0-seier. Det gjorde han etter en fæl tabbe av Mats Møller Dæhli.

Det var også Noonan som ble felt i situasjonen der Molde-stopper Valdemar Lund ble utvist rett før pause. Både med 11 og 10 mann leverte Molde en skuffende prestasjon, og laget får en stor oppgave i returkampen om en uke.

16 år og 197 dager gammel ble Noonan yngste målscorer i conferenceligaens historie da han i det 57. minutt ga Shamrock Rovers ledelsen.

Dæhli fikk ballen ved sidelinja, men førte den inn i egen 16-meter i forsøket på å finne en vei unna bortelagets høye press. Der mistet han den til Dylan Watts, og ved nærmeste stolpe skled Noonan pasningen fra Watts i mål.

Keeper Jacob Karlstrøm hadde forlatt målet og sto ved dødlinja for å gjøre seg spillbar for Dæhli.

Ingen bønn

I slutten av første omgang ble Noonan spilt fram på en kontring for gjestene fra Irland. Inn fra siden kom Valdemar Lund og felte ham med en sklitakling som var litt for sen, og dermed var det ingen bønn. Dommeren dro opp det røde kortet, og Molde måtte spille videre i undertall.

Per-Mathias Høgmo plukket av Fredrik Gulbrandsen, som var spiss i lagets 4-2-3-1-formasjon, for å få inn en ny stopper i Eirik Hagen.

Molde hadde slitt med å skape sjanser mot et bortelag som lå lavt og var helhjertet i presset. Lagets to beste muligheter i første omgang kom med noen sekunders mellomrom midtveis i omgangen.

Først lag Mats Møller Dæhli inn fra høyre etter en kort corner. Ballen ble nikket ned, og midtstopper Isak Amundsen prøvde seg med en akrobatisk avslutning som gikk høyt over.

Rett etterpå ble Kristian Eriksen spilt fram i feltet av Gulbrandsen, men han ble presset og fikk ikke klem på skuddet.

Flere sjanser

Bortelaget gjorde ingenting framover den første halvtimen, men i det 31. minutt ropte irene på straffe etter at Dæhli var i duell med Danny Mandroui. Om det var en forseelse så var den utenfor 16-meterstreken, og VAR grep ikke inn.

I det 41. minutt hadde gjestene sitt første gode angrep, og Karlstrøm måtte kaste seg for å holde Mandroius skudd.

Minuttet senere kom kontringen som reduserte Molde til ti mann.

Det ble farlig da frisparket omsider kunne tas. Dylan Watts slo ballen inn i feltet, og den ble nikket ned til stopper og kaptein Roberto Lopes, som skjøt utenfor fra kort hold.

Molde greide ikke å komme til virkelig store sjanser i den andre omgangen, verken før eller etter at bortelaget tok ledelssen.

I det 87. minutt holdt Aaron Greene på å gjøre 0-2 kort etter at han kom inn for noonan, men Karlstrøm reddet.

Ute av sesong

Lagene møttes i conferenceligaens gruppespill for to sesonger siden. Da vant Molde 3-0 hjemme og 2-0 borte, men ingen av dem gikk videre.

Denne sesongen ble Shamrock Rovers nummer 10 i turneringens ligaspill, fire poeng og 13 plasser foran Molde, og var ikke langt fra å ta seg direkte til åttedelsfinale.

Det var to lag utenfor seriesesong som møttes. Dublin-klubben innleder den irske eliteserien søndag, med bortekamp mot byrivalen Bohemians. Shamrock Rovers ble nummer to i fjor, to poeng bak Shelbourne.

Torsdag spilles returkampen på Tallaght stadion sør i den irske hovedstaden. Vinneren møter Cercle Brugge eller Legia Warszawa i åttedelsfinale.

