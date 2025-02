Familien snakker ut om André Dreges dødsulykke – avkrefter spekulasjoner

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det forteller familien til TV 2 og VG. Av rapporten framgår det at Drege hadde en anslått hastighet på 65 kilometer i timen da han krasjet.

En skade på høyre brystkasse og et sår i bakhodet gjør at alt tyder på at Drege døde momentant. Han ble 25 år gammel.

– Den endelige rapporten gir et bilde av det som mest sannsynlig har skjedd. Samtidig finnes det ingen bilder av selve krasjen, så vi vil aldri vite helt sikkert. Men etterforskningen gir i alle fall et mer nøyaktig bilde, sier faren Jørgen Drege til TV 2.

Familien har tidligere avstått fra å kommentere ulykken for ikke å bidra til spekulasjoner om forløpet.

– Det ble spekulert på at et hjul hadde løsnet, men det var ikke det. Det var en punktering på et uheldig sted til en uheldig tid, og så får han de store skadene som han får, sier Jørgen Drege til VG.

Han legger til at det gjør «veldig, veldig vondt» å lese etterforskningsrapporten, men samtidig synes han det er godt å vite hva som mest sannsynlig har skjedd.

André Drege syklet for Coop-Repsol. Uhellet skjedde under nedstigningen fra Grossglockner til Heiligenblut på en etappe i Østerrike rundt.