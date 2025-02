Tarkowski ga Everton 2-2 sju minutter på overtid i siste Merseyside-derby på Goodison Park

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Liverpool hadde seieren dypt i lomma etter mål og assist fra Mohamed Salah, men to minutter etter at tilleggstiden egentlig var ute, og etter flere minutters VAR-sjekk av utligningen, kunne hjemmepublikum juble.

Tarkowski dukket opp ved lengste stolpe og sendte en ball fra innbytter Tim Iroegbunam i mål på volley.

Utligningsmålet betyr også at lagene vant like mange derbyer på Goodison. Rekken endte med 41-35-41. Det var masse følelser, og etter sluttsignalet ble det håndgemeng mellom lagenes spillere. Det førte til tre røde kort.

De gikk til Evertons Abdoulaye Doucouré, Liverpools Curtis Jones og til Liverpool-manager Arne Slot.

Alexis Mac Allister skulle sone karantene da kampen egentlig skulle vært spilt i desember, men den ble utsatt som følge av stormen Darragh. Onsdag var argentineren spilleklar, og det var han som nikket inn 1-1-målet i det 16. minutt, bare fem minutter etter at Beto hadde gitt Everton ledelsen.

Salahs scoring i det 73. minutt så ut til å gi Liverpool ni poengs ledelse på tabelltopp, men to av de poengene forsvant på overtid.

Det var elektrisk stemning lenge før avspark, og det endret seg ikke da Beto ga Everton en drømmestart. Jarrad Branthwaite slo et smart frispark fra egen halvdel nær midtstreken. Beto gikk i kroppen på Ibrahima Konaté og spurtet så fra ham, møtte ballen og slo den kontrollert i mål forbi Alisson.

Everton-gleden varte bare i fem minutter, til Salah ble spilt fram på høyresiden og slo et perfekt innlegg. Mac Allister hoppet så høyt han kunne, nådde ballen med hodet og styrte den i lengste hjørne.

Ropte på straffe

Midtveis i den første omgangen måtte Everton-spiller Iliman Ndiaye ut med skade. Han ble erstattet av Jack Harrison.

Begge lag hadde sjanser til å ta ledelsen, og begge hadde situasjoner hvor de ropte på straffe uten å bli hørt av dommer Michael Oliver eller de VAR-ansvarlige.

Den største sjansen hadde nok Abdoulaye Doucouré da han i det 54. minutt fikk et innlegg fra Jesper Lindström i ypperlig posisjon, men nikket utenfor mål fra en posisjon hvor det virket enklere å score.

Everton ville ha straffe da ballen spratt i hånden på Konaté, Liverpool da Vitalij Mykolenko traff foten til Dominik Szoboszlai i en duell, men ingen av dem ble hørt.

Avgjørelsen

Everton hadde kommandoen det meste av 2. omgang, men i det 73. minutt tok Liverpool ledelsen. Curtis Jones tok seg forbi Jake O’Brien og prøvde en avslutning. Branthwaite fikk hodet på ballen, men den havnet hos Salah ved lengste stolpe, og han banket den i mål.

Litt senere holdt Salah på å bli tomålsscorer med en smart avslutning, men Jordan Pickford fikk så vidt en hånd på ballen og tippet den over.

På overtid ble Everton-spillerne Carlos Alcaraz og Branthwaite liggende nede etter at de støtte sammen i en duell. Det førte til at det ble lagt til nok tid til at Tarkowski kunne utligne på volley.

Flere situasjoner i forspillet ble grundig sjekket av VAR, men målet ble omsider godkjent.

