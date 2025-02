Sykkeltopp slår alarm om sikkerheten etter Uno-X-protest: – Vi må tilpasse oss

For få dager siden brøt Uno-X det franske etapperittet Etoile de Bessèges av frykt for rytternes sikkerhet. Beslutningen ble tatt etter at en personbil to dager på rad hadde forvillet seg inn i løypa.

I likhet med en rekke lag satte Uno-X-rytterne og lagledelsen foten ned.

– Det må ikke skje en stor ulykke før man tar affære. Det går an å sette sikkerheten først. Man kan alle forestille seg hva som skjer om en bil og en rytter kommer i 50-60 kilometer i timen mot hverandre, sier Stig Kristiansen til NTB.

Han er sportsdirektør i det norske laget, tidligere norsk landslagssjef og har også en karriere bak seg som proffsyklist.

Stadige påminnelser

Kristiansen er tydelig på at idretten han har hatt en rolle i gjennom mesteparten av livet, nå må agere.

– Sykkelsporten må ta innover seg at vi er i 2025. Det er mer trafikk. Det er vanskeligere å gjøre det man gjorde for noen år siden. Kanskje er tiden kommet for at mindre ritt, om man kan kalle det det, i større grad må ha en form for rundbaneløype med helt lukkede veibaner, sier han til NTB.

– Man må gjøre det før alvorlige ulykker oppstår, legger Kristiansen til.

Uno-X-toppen påpeker at det stadig kommer påminnelser om hvor farlig sykkelsporten er.

– Det skjer alvorlige ulykker på trening. Flere unge gikk bort i trafikken i fjor. Vi har hatt noen i konkurranse. Det blir aldri 100 prosent sikkert å kjøre ned en fjellside, men man må se litt på ting og hvordan det arrangeres, sier Kristiansen.

Les også: Uno-X og flere lag trekker seg fra storritt etter dramatisk episode med bil

Mange stygge ulykker

I fjorårets VM i sveitsiske Zürich døde juniorrytteren Muriel Furrer etter å ha krasjet stygt på fellesstarten. For bare få uker siden led det italienske sykkeltalentet Sara Piffer (19) samme skjebne etter å ha blitt påkjørt av en bil under en treningstur.

Det er bare to av flere stygge ulykker med syklister involvert de siste årene.

Stig Kristiansen er trygg på at han har stor støtte i sykkelmiljøet knyttet til synet om at noe nå må gjøres.

– Den meningen deler jeg med flere, men jeg arrangerer ikke sykkelløp. Jeg ser at ting er annerledes nå, og vi må tilpasse oss før det er for sent, sier han.

Under fjorårets Baskerland rundt gikk danske Jonas Vingegaard og et kobbel andre sykkelstjerner voldsomt over ende i en utforkjøring. Det førte til stygge skader og en lang rekonvalesens for flere av dem.

Les også: Sykkelstjerna åpner opp om mareritt – trodde han skulle drukne i eget blod