Stjernefravær i VMs nye gren: – For min del var det ikke tvil

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Superstjernen Odermatt vant VM-gull i super-G og sikter mot å forsvare gullet i storslalåm til lørdag. Sveitseren har begrunnet sitt fravær i onsdagens lagkombinasjon med at han må spare energi.

For Atle Lie McGrath, som også deltok i sist ukes lagkonkurranse for blandet lag, gir det mer enn det tar.

– For min del gir det veldig energi å konkurrere i mesterskap og konkurrere for nasjonen min, sier McGrath til NTB.

Han stiller i lagkombinasjonen med fartsfantomet Fredrik Møller. Timon Haugan (slalåm) og Adrian Smiseth Sejersted (utfor) er det andre laget til Norge.

Gange med ti?

Henrik Kristoffersen leder slalåmcupen i verdenscupen, men han gjorde det tidlig klart at han ikke var interessert. 30-åringen er i sitt sjuende VM, men har aldri deltatt i noe annet enn slalåm og storslalåm.

McGrath kommer til mesterskapet med blant annet et regnestykke han fikk av Aksel Lund Svindal før VM i Frankrike for to år siden.

– La oss si at man kan kjøre ti mesterskap i karrieren. Kjører du to renn hver gang, blir det 20. Kjører du fem, blir det 50. Statistisk sett har du mye bedre sjanser (på medalje), forteller McGrath og smiler bredt.

Les også: Helsvart norsk dag i lagkombinasjonen i alpint-VM

Slalåmfavoritt

Haugan forstår også Odermatts valg.

– Ja, spesielt når de har så mange andre å velge mellom. Odermatt har et tøft program, sier Haugan til NTB.

– For min del var det ikke noen tvil. Å få en omgang i den slalåmtraseen er absolutt bra og kan være en fordel, sier Haugan.

Han er en av de største favorittene i søndagens slalåmrenn. Oppdalingen står med to slalåmseirer i verdenscupen denne sesongen.

Lagkombinasjonen starter med utfor og avsluttes med slalåm. Deretter er det storslalåm og slalåm igjen på programmet for herrene i mesterskapet i Østerrike.

Les også: Norges VM-håp hyller gullstunt – hinter om egen markering