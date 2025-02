Ny midtstopper på vei til VIF: – Han har vært toneangivende i flere år

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

VALLHALL (Dagsavisen): Brøndby og Vålerenga ble enige om en overgang for den danske 27-åringen tirsdag, skriver Nettavisen. Ifølge avisen satte han seg på et fly til Oslo onsdag morgen.

Midtstopperen var ikke til stede på onsdagens VIF-trening, men trenerne Geir Bakke og Petter Myhre legger ikke skjul på at Tshiembe er i ferd med å bli deres nyeste signering.

– Det er en spiller med erfaring som har spilt på høyere nivå enn der vi har operert. Superligaen er en tøff liga. Han har vært toneangivende der i flere år, beskriver Geir Bakke overfor Dagsavisen.

– Endelig fire stoppere

Tshiembe har spilt 82 kamper i Superligaen for Lyngby og Brøndby og har fire kamper i Europa League, men har slitt med spilletid de siste månedene.

– Han har havnet litt utenfor nå, som gjør at denne overgangen ble mulig. I tillegg så ønsket han et utenlandseventyr og kontrakten hans går ut til sommeren, sier Petter Myhre.

Geir Bakke og Petter Myhre i dialog under treningskampen mot Skeid lørdag. (Jonas Bucher)

Det har vært få midtstoppere på VIF-trening de siste ukene. Fra før av er kun Sebastian Jarl, Aaron Kiil Olsen og Aleksander Hammer Kjelsen alternativene på stopperolass.

– Nå får vi endelig fire stoppere. Det har vi savnet siden Nathan (Fasika Idumba) dro og hvor vi kun har hatt tre stoppere. Det gjør noe med treningsarbeidet vårt og konkurransesituasjonen, sier Myhre og fortsetter:

– Vi vet at vi skal spille rundt 14 kamper i april og mai. Vi er nødt til å ha en bredere tropp enn det vi har tilgjengelig nå.

Krevende marked

VIF-trenerne påpeker at det fortsatt gjenstår detaljer når Dagsavisen snakker med duoen onsdag ettermiddag.

– Det er noen prosedyrer man må gjennom når ting skjer. Det er legesjekk og så videre. Ting lekker jo ut før man har gjort ferdig hele prosedyren, sier Bakke.

– Han spiller i en posisjon hvor vi har lett i en lengre periode nå. Vi er for få forsvarsspillere. Så han bør være en veldig fin tilvekst for oss hvis dette går i orden, legger Myhre til.

VIF ønsker fortsatt å forsterke spillerstallen i forkant av seriestart i slutten av mars. Men mange faktorer skal klaffe, og markedet er langt fra enkelt, forklarer Myhre.

– Det er et vanskelig marked nå fordi prisene er skrudd kunstig høyt når man måler etter kvalitet på forsvarsspillere. Prisene har økt enormt de siste tre-fire årene, etter at noen av de største klubbene som har godt med penger var villige til å betale vesentlig mer. Da blir den ene spilleren som er verdt tre millioner plutselig verdt seks-syv millioner. Det er tøft for de klubbene som oss som ikke har de europacup-pengene å rutte med.

Tirsdag neste uke reiser VIF til Marbella i Spania på vinterens andre treningsleir. Der skal de møte Viking og FH Hafnafjórdur i treningskamper.

