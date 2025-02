Nusa skadet – ute til slutten av mars

Det melder hans klubb Leipzig på sine nettsider.

«Dette var resultatet av en undersøkelse av den 19 år gamle nordmannen tirsdag. Skaden til kantspilleren, som har scoret fem mål og sju assists på 32 kamper siden overgangen sommeren 2024, behandles konservativt», heter det i meldingen.

Nusa pådro seg skaden i en takling under søndagens kamp mot St. Pauli (2-0). Nordmannen måtte dermed gå av banen etter 73 minutter.

– Vi krysser fingrene for Antonio og håper han kommer seg raskt på beina igjen. For oss er skaden hans selvfølgelig et tilbakeslag, han har spilt en sterk første sesong for Leipzig så langt. Vi vil gjøre alt vi kan for å kompensere for de nåværende fraværene som en gruppe, sier sportsdirektør Marcel Schäfer.

Nusa mister dermed blant annet Norges VM-kvalikkamper mot Moldova og Israel 22.- og 25. mars.

Les også: Norsk supertalent bøtelagt for «seksuell» feiring: – Litt sykt

Les også: Gir VAR skylden for City-skade: – Uakseptabelt

Les også: Tåketrøbbel i lagkombinasjonen – Sejersted og Haugan i medaljekampen