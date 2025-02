Friidretten strammer grepet – vil kjønnsteste alle i kvinneklassen

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

En slik kjønnstest er blant flere innspill fra en arbeidergruppe satt ned av Det internasjonale friidrettsforbundet (WA). Disse er nå til høring hos alle parter i sporten.

Sentralt ligger ønsket om bedre beskyttelse av kvinneklassen. Blir forslagene vedtatt på WAs styremøte i mars, skal transpersoner og personer med forstyrrelser i kjønnsutviklingen (DSD) behandles likt.

I praksis betyr det at alle eliteutøvere må bevise at de biologisk er kvinne for å delta i kvinneklassen. En spyttprøve vil da tas i bruk, og det er en test man kun trenger å ta én gang i karrieren.

– Dette sikrer at regelverket holder tritt med den nyeste informasjonen vi har tilgjengelig. Å bevare integriteten i kvinneklassen er et grunnleggende prinsipp i friidretten, sier WA-president Sebastian Coe.

Skjerpet inn i 2023

Testingen ser etter SRY-genet, som nesten alltid er på det mannlige Y-kromosomet. Det ses på som en nøyaktig indikator for biologisk kjønn. Hvis nødvendig kan en prøve av tørket blod også slå fast utøvernes testosteronnivå.

Debatten om kjønnsidentitet i idretten har spisset seg til de siste årene. Allerede i 2023 innførte friidretten konkurransenekt for utøvere som gikk gjennom puberteten som mann.

Årsaken var at forskningen mente at transkvinner fortsatt hadde en fordel i styrke, utholdenhet, kraft og lungekapasitet etter å ha brukt medisiner som gir lavere testosteronnivå.

Siden har forskere funnet betydelig prestasjonsforskjeller allerede før puberteten starter.

– Kan miste kvinneidretten

For to år siden strammet WA inn på hvor mye testosteron DSD-utøvere kan ha i kroppen. Grensen ble senket fra 5 til 2,5 nmol (nanomol) per liter. Nå risikerer kvinner med høyt nivå av kjønnshormonet å bli utestengt dersom de har vært gjennom noe som «ligner» en mannlig pubertet.

Det kan ramme Caster Semenya. Hun ble registrert som kvinne ved fødsel, men har vært en omstridt løper på 800 meter. Sørafrikaneren har flere OL- og VM-gull på distansen.

– Om vi ikke beskytter kvinnenes idrett og ikke har klare og entydige retningslinjer, risikerer vi å miste kvinneidretten, sa Coe til AFP i fjor høst.

Nylig skrev Donald Trump under en presidentordre som er ment å forby transpersoner i amerikansk kvinneidrett. Hans administrasjon anerkjenner kun to juridiske kjønn.

– Det handler om sunn fornuft, sa Trump.

