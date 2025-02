Kåffa i Marbella og Lyn tilbake i aksjon – dette er helgens treningskamper

Der Vålerenga startet med fysiske tester allerede på dag tre av det nye året, er det først denne uken og i starten av neste uke alle våre Oslo-lag er tilbake i aksjon. Lyn måtte avlyse sin første treningsøkt onsdag, slik at både Lyn og Kåffa gjennomfører sin første økt torsdag. Derfra går det slag i slag til sesongstart.

Dette er lagenes treningskamper:

KFUM Oslo:

Kåffa starter opp denne uken med fysiske tester, og noen rolige fotballøkter. Allerede tirsdag 14. januar reiser de ti dager til Tyrkia, før det blir en ukes tid hjemme på Ekeberg. Deretter går turen til Marbella der det skal spilles to kamper, slik at det blir god tid til både å trene og sole seg i varmere strøk.

Første treningskamp er lørdag 1. februar mot Arendal på Ekeberg, før Strømsgodset og Jørgen Isnes venter i Drammen til det som er generalprøven før seriestart lørdag 22. mars. Tidspunkter er ikke fastsatt.

---

Treningskamper KFUM Oslo

Lørdag 1. februar kl. 14.00: KFUM Oslo – Arendal (6-0) Få reaksjoner og les mer om kampen her.

Mandag 10. februar 14.00: KFUM Oslo – AIK (2-0). Les mer om kampen her

Lørdag 15. februar 13.00: KFUM Oslo – Kristiansund (Marbella)

Søndag 23. februar 15.00: KFUM Oslo – Sarpsborg 08 (LSK-Hallen)

Fredag 28. februar: KFUM Oslo – Lillestrøm (LSK-Hallen)

Lørdag 8. mars: Fredrikstad – KFUM Oslo (Fredrikstad)

Lørdag 15. mars: Sandefjord – KFUM Oslo (Sandefjord)

Lørdag 22. mars: Strømsgodset – KFUM Oslo (Drammen)

---

Les også: Berglie inn – Svindland ut hos Kåffa: – En tid for alt (+)

Vålerenga

VIF var tidlig på an med oppstart av oppkjøringen allerede fredag 3. januar, da laget hadde fysiske tester. Denne uka trener Vålerenga inne i Vallhall, før de allerede på lørdag reiser til Tenerife. Der skal de være til 25. januar, med en kamp mot Tenerife B. Så er det to uker hjemme, før det blir et opphold på Marbella mellom 17. februar og 4. mars. Der skal det etter planen spilles to kamper.

– Vi skal jobbe med det vi jobbet med hele sesongen som var. Vi må fortsette å dyrke og produsere sjanser, jobbe med offensiv samhandling og få det til å gå enda fortere med enda mer automatikk i spillestilen vår, sa Bakke til Dagsavisen om den kommende treningsleiren på Tenerife tidligere i uka.

Les også: Dette er VIFs Tenerife-plan: – Må få løftet det litt (+)

---

Treningskamper Vålerenga

Onsdag 22. januar: Union Deportiva Ibarra – Vålerenga (1-4, Henrik Bjørdal, Elias Sørensen x2, Obasi Onyebuchi)

Lørdag 1. februar kl. 15.00: Vålerenga – Sarpsborg 08 (1-0) Les mer om kampen her

Lørdag 8. februar kl. 12.00: Vålerenga – Skeid (5-2). Les mer om kampen her, og få reaksjoner her

Lørdag 22. februar kl. 12.00: Vålerenga – Viking (Marbella)

Mandag 3. mars: Vålerenga – Hafnafjördur (Marbella)

Fredag 7. mars kl. 12.00: Vålerenga – Strømsgodset (Vallhall)

Lørdag 15. mars: Vålerenga – Tromsø (Intility)

Lørdag 22. mars: Brann – Vålerenga (Bergen)

---

Les også: Disse blir med VIF til Tenerife: – Håper å signere spillere under oppholdet (+)

Lyn

På grunn av snøfall på Kringsjå har oppstarten av oppkjøringen blitt et par dager forsinket for Lyn, som den også ble i fjor da is på banen utsatte et par av treningskampene. Det er ikke noe sportssjef Glenn Hartmann er nevneverdig bekymret for.

– Vi måtte avlyse noen treninger på grunn av snøen, men vi stresser fint lite med det. I hvert fall mindre enn banesjefen på Kringsjå, som gjør en god innsats for å holde banen oppe. Vi har satt sammen en god oppkjøring med motstand fra Obosligaen hele veien, med unntak av i første kamp. Så vi er godt fornøyd med de kampene vi har planlagt, forteller Hartmann.

Sportssjefen opplyser at de også i år drar til Valdres for lagbygging, i helga 23. til 25. januar. Ellers blir det opphold på Marbella fra 2. til 12. mars.

---

Treningskamper Lyn

Lørdag 1. februar kl. 12.00: Grorud – Lyn (1-2) Les om kampen og få reaksjoner her

Lørdag 15. februar kl 14.00: Kongsvinger – Lyn (Gjemselund)

Lørdag 22. februar kl. 14.00: Sogndal – Lyn (Fosshaugane)

Torsdag 6. mars 16.30: Lyn – Ranheim (Marbella)

Tirsdag 11. mars 17.00: Lyn – Aalesund (Marbella)

Søndag 16. mars 16.00: Start – Lyn (Sør Arena)

Lørdag 22. mars: Lyn – Moss (Kringsjå)

---

Les også: Lyn erstatter ikke Hanstad – har klare prioriteringer i overgangsjakten (+)

Skeid

Skeid skal forberede seg på livet i Obosligaen igjen, og har blant annet tatt konsekvensene av det arrangeringen av vinterens treningskamper. I tillegg til fem spikra treningskamper for A-laget og en treningsleir på Marbella fra 1. til 8. mars, skal laget også forsvare tittelen i Obos Supercup.

Motstander på Marbella er ikke klar, og på sine hjemmesider opplyser Skeid også at datoene for treningsleiren har blitt endret, slik at kampene mot Jerv og Stabæk utgår. Dermed kommer det trolig noen flere treningskamper også for A-laget, ved siden av kampene i Supercupen.

---

Treningskamper Skeid A

Fredag 24. januar kl. 13.00: Sandefjord – Skeid (4-1). Les mer om kampen her.

Lørdag 1. februar kl. 13.00: Skeid – Mjøndalen (0-2) Les om kampen og få reaksjoner her

Tirsdag 4 februar kl. 14.00: Lillestrøm – Skeid (4-2). Les mer om kampen og få reaksjoner her

Lørdag 8. februar kl. 12.00: Vålerenga – Skeid (5-2). Les mer om kampen her, og få reaksjoner her

Lørdag 15. februar kl. 14.00: Raufoss – Skeid (Raufosshallen)

Fredag 7. mars: Åsane – Skeid (Marbella)

Lørdag 22. mars: Karlstad – Skeid (Karlstad)

* I tillegg jobbes med å finne motstand til kamper som spilles 22. februar og 15. mars.





Skeid B (Obos Supercup)

Lørdag 8. februar kl. 14.00: Skjetten – Skeid B (5-0) 1. runde. Les mer om den kampen her.

Lørdag 15. februar kl. 15.00: Skeid B – Oppsal (Nordre Åsen) 2. runde

Søndag 2. mars kl. 12.00: Ullern – Skeid B (Nordre Åsen) 3. runde

Lørdag 8. mars kl. 12.00: Lokomotiv Oslo – Skeid B (Nordre Åsen) 4. runde

Søndag 16. mars 13.00: Skeid B – Grorud B (Nordre Åsen) 5. og siste runde

---

Les også: Skeid henter spiss fra svensk fotball: – En viktig forsterkning (+)

Grorud

Også på Grorud er man i gang med oppkjøringen, og har gjennomført de første treningsøktene. Andreas Alreks menn skal veksle på å trene ute på Grorud match kunstgress når været tillater det, og inne i Obos-hallen. I likhet med Lyn, drar også Grorud til Valdres, og skal være der uka etter Lyn i slutten av januar.

– Vi er godt fornøyd med matchingen denne vinteren. Det blir mye tøff motstand som gjør oss klare til seriespill, sier trener Andreas Alrek om oppkjøringen.

---

Treningskamper Grorud A

Lørdag 1. februar kl. 12.00: Grorud – Lyn (1-2) Les mer om kampen her

Lørdag 8. februar kl. 16.00: Mjøndalen – Grorud (1-2). Les mer om kampen her.

Lørdag 15. februar kl. 13.00: Ull/Kisa – Grorud (Jessheim)

Lørdag 22. februar kl. 13.00: Kjelsås – Grorud (LSK-Hallen)

Lørdag 1. mars kl. 12.00: Raufoss – Grorud (Raufoss Storhall)

Fredag 7. mars kl. 17.00: Jerv – Grorud (Sørlandshallen)

Lørdag 15. mars kl. 13.00: Hønefoss – Grorud (AKA Arena)

Lørdag 22. mars kl. 14.00: Strømmen – Grorud (LSK-Hallen)





Grorud B (Obos Supercup)

Lørdag 8. februar kl. 12.00: Oppsal – Grorud B (1-1) Runde 1. Les mer om den kampen her

Søndag 16. februar kl. 14.00: Grorud B – Lokomotiv Oslo (Grorud) Runde 2

Lørdag 1. mars kl. 13.00: Skjetten – Grorud B (Skjetten) Runde 3

Søndag 9. mars kl. 16.00: Grorud B – Ullern (Grorud)

Søndag 16. mars 13.00: Skeid B – Grorud B (Nordre Åsen) 5. og siste runde

---

Les også: Trikkeligaen kårer årets lag, årets spillere og årets trenere (+)

Kjelsås

På grunn av store snømengder og mye is på Grefsen stadion ble det kun tre treningsøkter med ball i januar i fjor for Kjelsås, og oppkjøringen i 2025 har startet på samme måte med mye snø. De første fotballøktene også i år ble utsatt på grunn av snøen som følge av et punktert dekk på traktoren.

Kjelsås vil alternere mellom å trene på Grefsen og Myrerjordet, og har lagt opp til åtte treningskamper fra 25. januar til generalprøven mot Raufoss 22. mars. Heller ikke i år er Kjelsås med i Obos Supercup.

---

Treningskamper Kjelsås

Lørdag 25. januar kl. 14.00: Sarpsborg 08 – Kjelsås (3-1). Les mer om kampen her.

Fredag 31. januar kl. 18.00: Stabæk – Kjelsås (1-1)

Fredag 7. februar kl. 19.00: Gjøvik-Lyn – Kjelsås (2-3)

Fredag 14. februar kl. 17.30: Strømmen – Kjelsås (Strømmen)

Lørdag 22. februar kl. 13.00: Kjelsås – Grorud (LSK-Hallen)

Lørdag 8. mars kl. 13.00: Hønefoss – Kjelsås (AKA Arena)

Lørdag 15. mars kl. 14.00: Kjelsås – Ull/Kisa (Grefsen)

Lørdag 22. mars: Raufoss – Kjelsås (Raufoss)

---

Les også: Hvem er Oslofotballens beste spillere i 2024. Her får du svarene (+)