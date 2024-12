Norge kan sikre semifinale – dette er mandagens direkte TV-sport

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

12.30: Innebandy, menn, VM i Sverige: Norge - Tyskland fra Malmö Arena. Det norske landslaget åpnet mesterskapet med 2-7-tap for Tsjekkia lørdag, men kan slå tilbake mot Tyskland mandag. Norge er i gruppe A, og siste motstander i gruppespillet er Sveits. (TV 2 Sport 2)

14.00: Snooker, Scottish Open. Første dag. (Eurosport Norge)

15.30: Håndball, kvinner, EM: Sveits - Nederland fra Wiener Stadthalle i Wien, Østerrike. (TV3)

18.00: Håndball, kvinner, EM: Norge - Tyskland fra Wiener Stadthalle i Wien, Østerrike. De norske håndballjentene er så å si klare for nok en semifinale i EM, men har igjen både Tyskland og Sveits før det. I begge matchene er Norge favoritter. Først ut er Tyskland mandag. (TV3)

18.00: Fotball, Bundesliga kvinner: Eintracht Frankfurt - Leipzig fra Stadion am Brentanobad i Frankfurt, Tyskland. (Viasport 2)

20.00: Snooker, Scottish Open. Første dag, fortsetter. (Eurosport Norge)

20.30: Håndball, kvinner, EM: Danmark - Slovenia fra Wiener Stadthalle i Wien, Østerrike. (TV3)

21.00: Fotball, Premier League: West Ham - Wolverhampton fra London Stadium. Viktig match for to lag på nedre halvdel av tabellen. Begge lag står med to strake tap i ligaen og Jørgen Strand Larsens Wolves ligger på direkte nedrykksplass. (Viasport Premier League)

21.00: Fotball, League One: Northampton Town - Peterborough fra Sixfields Stadium i Northampton, England. (Viasport 1)

21.00: Fotball, La Liga: Getafe - Espanyol fra Coliseum Alfonso Pérez i Getafe, Spania. (TV 2 Sport Premium)

Natt til tirsdag:

01.00: Ishockey, NHL: New York Rangers - Chicago Blackhawks. (Viasport 1)

01.00: Ishockey, NHL: Buffalo Sabres - Detroit Red Wings. (Viasport 2)