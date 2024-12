Pinlig Vålerenga-tap hjemme for konkurstruede Lillehammer

Adrian Saxrud Danielsen og Victor Svensson scoret to ganger hver i Storhamars nedsabling av Sparta, som i november meddelte at klubben sliter økonomisk.

I Nord-Norge fikk Oilers nok en gang trøbbel mot nyopprykkede Narvik. Stavanger-klubben var på vei mot 3-2-seier, men en sen scoring fra Tobias Åhström sørget for spillforlengelse. Der scoret svensken igjen og avgjorde kampen.

Også 12. oktober tapte Oilers borte mot Narvik etter straffeslag.

VIF tapte på sin side 1-2 hjemme mot Lillehammer lørdag. Benjamin Almquist avgjorde fire og et halvt minutt ut i forlengelsen. Før det ga Joachim Engesveen Lillehammer ledelsen, mens Mathis Olimb sørget for 1-1 etter nok et overtallsmål. Det gjorde at kampen endte 1-1 etter full tid, før VIF tapte i sudden.

Storhamar topper tabellen klart, åtte poeng foran Oilers og VIF.

