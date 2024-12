Sterkt farvel med Johan Kaggestad: – Levde et usedvanlig rikt liv

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Kaggestad sovnet inn 23. november etter lang tids kamp mot sykdom. Han ble 81 år gammel.

Idrettsprofilen hadde stor betydning for mange gjennom sin sentrale rolle i norsk idrett og gjennom sin jobb for TV 2.

Mange, blant dem en rekke tidligere kolleger, møtte opp i Heggen kirke fredag. Den tidligere friidrettsstjernen Ingrid Kristiansen var blant dem. Det samme var Thor Hushovd og Dag Otto Lauritzen.

Familievennen og nabo Per Arne Dahl forrettet under bisettelsen.

– Det går jo an å ha fylt 81 år uten å ha fylt dem med så mye, men Johan har fylt sine tilmålte år til fulle. Med hardt arbeid hele veien, familieliv og venneliv, sa Dahl.

– Hadde mye å bevise

Barna Martin, Mads og Pia fortalte også rørende historier i kirken.

– Han framsto for mange som sterk og autoritær, men han var også veldig sårbar. Han lyktes med mye, man kan kanskje beskrive han som en vinner, men jeg tror han så på seg selv som en underdog. Han følte han hadde mye å bevise hele tiden, sa sønnen Martin.

– Fatter'n levde et usedvanlig rikt liv, men han var aldri opptatt av status, sa han også.

Barna satte også ord på forholdet mellom idrettsnestoren og hans avdøde kone Jeanette.

– De var uatskillelige. Uten mutter'n var ikke fatter'n noe tess, lød deler av beskrivelsen.

Sykkelsønnen Mads satte også ord på farens betydning.

– Kjære fatter'n. Jeg er utrolig stolt av deg. Før du ble syk tenkte jeg «hvem i all verden skal jeg henvende meg til den dagen du er borte?». Jeg fryktet denne dagen. Du var en fantastisk viktig samtalepartner, sa han.

Kisten med Kaggestad ble avslutningsvis båret ut av kirken til tonene av Frank Sinatras «My Way».

Et liv med idretten

For mange ble Kaggestad synonymt med sommer og sykkel. Da TV 2 startet sykkelsatsingen i 2003, var nemlig Kaggestad mannen som loset nordmenn gjennom timer med Tour de France på skjermen.

For sin deling av kunnskap og lidenskap for Frankrike ble Kaggestad i 2012 utnevnt til ridder av den franske Ordenen for kunst og litteratur.

Kaggestad vokste opp i Oslo, der han drev aktivt innen flere idretter. Han var en periode inne på juniorlandslaget i langrenn, og som fotballspiller fikk han med seg NM-finale for Lyns juniorlag og noen kamper for a-laget.

Likevel er det som løper han gjorde seg mest bemerket. Han var en periode en del av friidrettslandslaget, men i konkurranse med løpere som brødrene Arne og Knut Kvalheim og Per Halle klarte han aldri å etablere seg i toppen.

I løpsmiljøet ble han nok likevel best kjent som trener. Han var landslagstrener i ni sesonger, noe som resulterte i 13 medaljer i OL, VM og EM. Spesielt hadde han suksess som trener for Ingrid Kristiansen, som lenge hadde verdensrekorden i maraton.

Fikk ærespris

Han støttet også Jack og Grete Waitz gjennom sistnevntes karriere. Den endte i ni seirer i New York maraton og VM-gull i 1983.

Utenfor friidretten har han blant annet vært fysisk trener for Vålerengas fotballherrer, en del av Peter Müllers støtteapparat på skøytelandslaget og sportslig koordinator for en rekke sommeridretter i Olympiatoppen.

Kaggestad, som var utdannet diplomøkonom fra BI, var med på å starte skoprodusenten Nikes satsing i Norge på 1970-tallet.

Han var dessuten en pioner på bruken av fysisk aktivitet i behandlingen av psykiatriske pasienter, og jobbet deltid med dette ved Modum bad i en årrekke.

I oktober 2022 ble Kaggestad tildelt Norske sportsjournalisters forbunds ærespris.