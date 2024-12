Slik skal danskene unngå nytt Reistad-mareritt: – Alt er aktuelt

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Danmarks landslagssjef møtte norsk og dansk presse på spillerhotellet i Wien onsdag kveld. I ti minutter svarte han velvillig på spørsmål – mange av dem om Henny Reistad.

– Hvis hun får kommet til for mye, som i VM-semifinalen der hun scoret 15 mål … Det tror jeg ikke vi kommer til å akseptere igjen, sa Jensen.

Norge møter Danmark for sjuende gang i 2024. Enn så lenge har alle kampene endt uten dansk seier. Reistad har kun tapt to av 15 kamper mot danskene.

Jensen var treneren til Reistad i Esbjerg fram til i sommer og kjenner henne godt. Med flagget på brystet har det derimot blitt mange nedturer mot 25-åringen som regnes som verdens beste håndballspiller. Danmarks tre siste mesterskap har endt med exit mot Norge.

– Det ligger i kortene

I danske medier har det vært skriverier om et mulig 5+1-forsvar, hvor én spiller trer ut av forsvaret for å stoppe Reistad. Et frimerke er også nevnt.

– Alt er aktuelt, avhengig av hvor god dag hun har, sa Jensen.

Mot Sveits i gruppespillet forsøkte Danmark seg på 5+1-forsvar.

– Det ligger i kortene at Danmark skal prøve en 5+1-variant mot Norge, sier TV 2 Danmarks ekspert Rasmus Boysen til Dagbladet.

Danmarks Trine Østergaard Jensen ville ikke avsløre noe da NTB spurte:

– Det vet jeg faktisk ikke, for vi har ikke snakket om taktikken. Men hvis Henny går inn og scorer masse mål, må man finne noen ting her og der som man kan gjøre for å stoppe henne, sa Jensen til NTB.

– Vanskelig å sammenligne lag

Norge har flere nøkkelspillere ute. Nora Mørk og Veronica Kristiansen er gravide, mens Stine Oftedal Dahmke har lagt opp. Vilde Ingstad er skadet, og med det er fire sentrale spillere ute av bildet.

– Jeg håper og tror på at lagene har nærmet seg litt mer, sa Jensen, som ikke ville være med på at Norge er svekket.

– Det vet jeg ikke. Det er vanskelig å sammenligne lag, synes jeg.

Avkast er klokken 20.30 i kveld. Kampen vises på TV3.