Forkjølet Klæbo står over renn på Lillehammer

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det opplyser Norges Skiforbund i en pressemelding.

Der heter det at trønderen i etterkant av verdenscuphelgen i Ruka har fått påvist et forkjølelsesvirus. Klæbo sto over fellesstarten i Finland etter å ha våknet med forkjølelsessymptomer søndag.

Fredag skal det gås 10 kilometer i fri teknikk på Lillehammer. Det skjer imidlertid uten Klæbo på startstreken.

– I samråd med helseteam har man besluttet at fredagens konkurranse kommer for tidlig. Vi vil gjøre fortløpende vurderinger inn mot helgen med tanke på lørdagens og søndagens renn, sier landslagslege Ove Feragen.

Mattis Stenshagen erstatter Klæbo, som vant sprinten i Ruka forrige helg. Fredag innledet trønderen verdenscupsesongen med 4.-plass i det individuelle klassiskrennet, som ble vunnet av hjemmehåpet Iivo Niskanen.