Bislett Games får historisk platinum-merke

Det tradisjonelle arrangementet i Oslo gis en såkalt platinum-status.

– I over et tiår har bærekraft vært en drivkraft for arrangørene av Bislett Games. De har skapt en mal for fremragende arbeid som alle idretter, ikke bare friidrett, kan følge for å oppnå suksess, sier president Sebastian Coe i Det internasjonale friidrettsforbundet (WA) i en uttalelse.

Bislett Games roses spesielt for å legge opp til en utslippsfri transport av utøvere, støtteapparat og mediefolk. Det blir i begrunnelsen også pekt på at 81 prosent av tilskuerne benyttet kollektivtransport i sommerens utgave.

Fra i år ble det lagt ned krav om bærekraft for alle elitekonkurranser som er i regi eller blir tildelt av WA. For å få platinum-merke må man ha en score på minst 108 poeng av 120 mulige (90 prosent).

Slik er det for de øvrige merkene:

* Gull: 96 poeng (80 prosent)

* Sølv: 84 poeng (70 prosent)

* Bronse: 72 poeng (60 prosent)

* Anerkjent stevne: 40 poeng