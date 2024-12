Nistelrooy avslører: Tilbudene haglet etter United-suksessen

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Nederlenderen ledet United i fire kamper etter at Erik ten Hag fikk sparken på Old Trafford. To av dem var mot hans nye klubb Leicester.

Da Ruben Amorim ble hentet inn som ny permanent United-manager, måtte Nistelrooy forlate klubben. Han var imidlertid ikke arbeidsledig i mange dagene.

Nå har han fått jobben med å berge Leicester fra nedrykk.

– Jeg ble litt overrumplet over det som skjedde etter United-kampene og mengden interesse, alle alternativene som plutselig lå der for meg, sa Nistelrooy på en pressekonferanse mandag.

– Det var fire kamper. I PSV klarte jeg å vinne cupen og supercupen, jeg har vært trener på U19-nivå og med landslaget (Nederland), men aldri fikk jeg denne reaksjonen fra fotballverdenen, la han til.

Nederlenderen skal ha fått tilbud fra hele Europa, et av dem fra hans tidligere klubb Hamburg i Bundesliga.

– Det var en god periode, kort og intens, men jeg var glad for å kunne hjelpe til med å få klubben tilbake på rett kjøl og å rette opp skipet i de fire kampene. Nå har de fått resultater i etterkant av de fire kampene, så det er flott å se, sa Nistelrooy om United-perioden.

Tirsdag leder han Leicester for første gang mot West Ham.