Lyn forsterker med Molde-stopper: – Et steg jeg har hatt lyst på lenge

Etter en uke med flere nysigneringer og spillere som har blitt takket av, offentliggjorde Lyn at de signerte sin første nye spiller foran 2025-sesongen tirsdag. Det ble midtstopper Vilde Aasprang fra Molde.

– Vilde er en midtstopper med flere sterke og spennende kvaliteter. Selv om det kanskje ikke er allment kjent, har hun trent med oss siden sommeren, da hun flyttet til Oslo for studier. Denne perioden har gitt oss ekstra tid til å bli godt kjent med hverandre. Vilde er en spiller med en enorm sult for egen utvikling, og er en type profil vi alltid søker etter, sier sportssjef Rohail Awan.

Fra 2. divisjon til Toppserien

20-åringen, som i år har hjulpet Molde til opprykk fra 2. divisjon, blir Lyn-spiller 1. januar og har signert på en treårskontrakt.

– Det føles veldig bra og jeg gleder meg til å kunne representere klubben og bidra til nye høydepunkter, sier Aasprang til lyndamer.no og fortsetter.

– Jeg har jo inntrykk av at det er en klubb som fokuserer veldig mye på utvikling av spillere, noe som var en veldig viktig grunn for at valget falt på Lyn. Det å komme inn i en så erfaren og inkluderende gruppe, av både spillere og trenere, har gjort at jeg allerede har tatt mange nye steg. 2025 med Lyn tror jeg kommer til å bli veldig bra.

Etter at Vilde Aasprang flyttet til Oslo for å studere, har hun vært med og trent med Lyn. Nå har hun også skrevet under med laget på Kringsjå (Lyn Fotball Damer)

I forrige uke ble det klart at klubben ikke forlenger med stopper Trine Skjelstad Jensen, samtidig som heller ikke Selma Hernes blir med videre. Begge de har spilt over 100 kamper i Toppserien for Lyn, mens Aasprang er helt i startgropa av sin karriere. Den gleder hun seg til å ta fatt på.

– Å spille i Toppserien er et steg jeg har hatt lyst til å ta lenge. Selvfølgelig er det en vesentlig forskjell på 2. divisjon og Toppserien, men jeg føler meg veldig klar for Toppserien 2025, sier Aasprang.

