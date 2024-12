Manchester United knuste Everton 4-0 på Old Trafford

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Både Joshua Zirkzee og Marcus Rashford har slitt med målformen i årets sesong, men søndag klinket de til med to nettkjenninger hver. Svakt forsvarsspill fra Everton bidro også til feststemningen i den røde delen av Manchester.

– For en enorm opptur for Rashford, Amorim og hele Manchester United at det er han som begynner å score mål igjen, sa Viaplay-kommentator Lars Tjærnås etter Rashfords andre nettkjenning.

Seieren var Amorims første på Old Trafford i Premier League. Tidligere i uken slo de Bodø/Glimt 3-2 på samme bane i europaligaen. Forrige helg endte det 1-1 borte mot Ipswich.

Seieren sikrer United en niendeplass på tabellen etter 13 spilte kamper. Everton er nummer 15.

Onsdag tar rødtrøyene turen til London for bortemøtet med Arsenal. Det blir Amorims første ordentlige test mot en sterk motstander.

Der må han imidlertid klare seg uten Lisandro Martínez og Kobbie Mainoo, som begge er suspendert som følge av for mange gule kort.