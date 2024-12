Kontroversielt straffespark avgjorde medaljekampen – sølv til Brann og bronse til Viking

Begge lag kom til kampen med enormt mye å spille for. Håpet om gull ville bli en realitet for Brann med seier, samt poengtap for Bodø/Glimt. Viking ville ved borteseier ta igjen bergenserne på 2.-plass og sikre kvalifisering til mesterligaen neste sesong.

Brann-fansen fikk juble ved to anledninger da det ble kjent at Glimt hadde sluppet inn i sin kamp, men den første jubelen for scoring i Bergen var det Viking-fansen som sto for.

For etter 54 minutter stanget Peter Christiansen inn et flott innlegg fra Zlatko Tripic. Etter en drøy omgang med håp om gull i Bergen, hadde Viking plutselig tatt grepet om 2.-plassen.

Kampuret tikket og gikk uten særlig store Brann-sjanser, men med et kvarter igjen av kampen ble de rødkledde tildelt straffespark da Felix Horn Myhre falt lett i feltet. Tross store protester fra Viking-benken, og VAR-sjekk, ble straffesparket stående.

Niklas Castro satte straffen sikkert i mål og dermed var det Viking som måtte opp og fram for å ta tilbake 2.-plassen.

Den jobben ble langt tøffere da Vetle Auklend felte Ulrik Mathisen og hindret Brann fra en opplagt målsjanse. Med en mann mer sikret Brann sølv i det som ble en svært dramatisk kamp i Bergen.